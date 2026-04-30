Ένα πλοίο που μεταφέρει σιτηρά, τα οποία, σύμφωνα με την Ουκρανία, έχει κλέψει η Ρωσία, δεν θα ξεφορτώσει το φορτίο του στο Ισραήλ, όπως μετέδωσαν σήμερα ισραηλινά ΜΜΕ, αφού το Κίεβο ζήτησε από το Ισραήλ να κατασχέσει το φορτίο.

Η Jerusalem Post και άλλα ΜΜΕ επικαλέστηκαν ανακοίνωση της Ένωσης Εισαγωγών Σιτηρών του Ισραήλ σύμφωνα με την οποία η εταιρία που εισάγει τα σιτηρά αναγκάστηκε να απορρίψει το πλοίο.

Η Zenziper, η εταιρία που φέρεται να έκανε την εισαγωγή των σιτηρών, δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) για σχόλια.

Η Ουκρανία και το Ισραήλ αντάλλαξαν αυτήν την εβδομάδα διπλωματικά καρφιά καθώς το Κίεβο καταδίκασε αυτό που είπε πως είναι αγορές σιτηρών που παρήχθησαν σε ουκρανικό έδαφος το οποίο τελεί προσωρινά υπό ρωσική κατοχή, και απείλησε με κυρώσεις σε βάρος όσων επιχειρήσουν να βγάλουν κέρδος από τα σιτηρά.

Το Κίεβο θεωρεί πως τα σιτηρά που παράγονται στις πέντε περιφέρειες που έχει θέσει υπό την κατοχή της η Ρωσία, περιλαμβανομένης της Κριμαίας, έχουν κλαπεί και έχει διαμαρτυρηθεί για τις εξαγωγές τους από ρωσικές εταιρίες σε άλλες χώρες.

Η Μόσχα υπογραμμίζει πως οι πέντε περιφέρειες αποτελούν τμήμα της επικράτειάς της και αναγνωρίζονται διεθνώς ως ουκρανικά εδάφη. Η Μόσχα δεν έχει σχολιάσει το νομικό καθεστώς των σιτηρών που παράγονται σε αυτές.

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Ισραήλ Όρεν Μάρμονσταϊν έγραψε χθες, Τετάρτη, στην πλατφόρμα X ότι το Κίεβο δεν έχει δώσει μέχρι τώρα στοιχεία που αποδεικνύουν ότι τα σιτηρά είναι κλεμμένα. Ο Μάρμονσταϊν δεν απάντησε προς το παρόν σε αίτημα που του υποβλήθηκε σήμερα για σχόλια σχετικά με το καθεστώς του φορτίου.