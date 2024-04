Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες πως χρησιμοποίησε, για πρώτη φορά, το νέο σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας «C-Dome», τη ναυτική εκδοχή της αντιπυραυλικής ασπίδας «Σιδηρούς Θόλος», για να αντιμετωπιστεί «ύποπτο» εναέριο αντικείμενο που παραβίασε τον εναέριο χώρο του.

Το βράδυ χθες Δευτέρα, ο ισραηλινός στρατός έκανε λόγο για συναγερμό στον τομέα της Εϊλάτ, πόλης στο νότιο άκρο της ισραηλινής επικράτειας, που είχε γίνει στόχος τον Φεβρουάριο βαλλιστικών πυραύλων —αναχαιτίστηκαν— των Υεμενιτών ανταρτών Χούθι, συμμάχων του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς.

Tonight was the first operational interception by the IDF’s ship-mounted Iron Dome system, known as C-Dome.

Civilian surveillance camera footage shows the interceptors being launched from an Israeli Navy Sa’ar 6-class corvette over the Eilat Bay. pic.twitter.com/qDR3C40R2v

— Israel War Room (@IsraelWarRoom) April 8, 2024

