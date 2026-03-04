Η ισραηλινή πολεμική αεροπορία ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε μεγάλης κλίμακας αεροπορικές επιδρομές στην Τεχεράνη, στοχεύοντας ένα τεράστιο ιρανικό στρατιωτικό συγκρότημα στο οποίο στεγάζονταν αρχηγεία και προσωπικό από ολόκληρο τον μηχανισμό ασφαλείας του Ιράν.

«Μαχητικά αεροσκάφη της Ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας, υπό την ακριβή καθοδήγηση της Στρατιωτικής Υπηρεσίας Πληροφοριών και σε συντονισμό με την Πολεμική Αεροπορία, ολοκλήρωσαν πρόσφατα μια μεγάλης κλίμακας επίθεση σε μια μεγάλη στρατιωτική βάση που ανήκει στο ιρανικό τρομοκρατικό καθεστώς στην ανατολική Τεχεράνη. Η βάση περιλαμβάνει τα κεντρικά γραφεία ολόκληρου του ιρανικού συστήματος ασφαλείας, όπου εντοπίστηκε δραστηριότητα στρατιωτών του καθεστώτος», ανακοίνωσε ο ισραηλινός στρατός.

Ο IDF αποκαλύπτει τα κεντρικά γραφεία που δέχθηκαν επίθεση:

* Κεντρικά γραφεία της Επαναστατικής Φρουράς

* Αρχηγείο της Υπηρεσίας Πληροφοριών

* Αρχηγείο της Μπασίτζ

* Αρχηγείο της Δύναμης Κουντς

* Αρχηγείο των Ειδικών Δυνάμεων Εσωτερικής Ασφάλειας

* Αρχηγείο Κυβερνοχώρου

* Αρχηγείο της Μονάδας Καταστολής Διαδηλώσεων και Βοήθειας Εσωτερικής Ασφάλειας

«Τα αρχηγεία δέχθηκαν επίθεση ενώ στρατιώτες του ιρανικού τρομοκρατικού καθεστώτος, υπεύθυνοι για τη διαχείριση της εκστρατείας, την προώθηση της τρομοκρατίας κατά του Ισραήλ και των χωρών της περιοχής, και ακόμη και την καταστολή των ιρανών πολιτών, δραστηριοποιούνταν στο εσωτερικό τους.

Ο IDF συνεχίζει να εντείνει τις επιθέσεις του εναντίον όλων των μηχανισμών του ιρανικού τρομοκρατικού καθεστώτος στην Τεχεράνη.»

Η σχετική ανάρτηση:

Περισσότερες από 250 βόμβες από 100 αεροσκάφη στην ισραηλινή επιχείρηση εναντίον ιρανικής στρατιωτικής εγκατάστασης

Οι «μεγάλης κλίμακας» επιδρομές στην Τεχεράνη με στόχο μια τεράστια ιρανική στρατιωτική εγκατάσταση, η οποία στέγαζε αρχηγεία και προσωπικό από όλο τον μηχανισμό ασφαλείας του Ιράν, πραγματοποιήθηκαν με περισσότερα από από 100 μαχητικά αεροσκάφη, σύμφωνα με το “The Times of Israel”.

Σημειώνει επίσης ότι περισσότερες από 250 βόμβες έπεσαν στο συγκρότημα και στο αρχηγείο σε αυτό, σύμφωνα με τον στρατό.

מטוסי קרב של חיל-האוויר בהכוונה מדויקת של אמ”ן ובסנכרון אמ״ץ, השלימו לפני זמן קצר תקיפה נרחבת לעבר מתחם צבאי רחב היקף של משטר הטרור האיראני במזרח טהרן. המתחם כולל בתוכו מפקדות של כלל מערכת הביטחון האיראנית, בהם זוהתה פעילות של חיילי המשטר. צה״ל חושף את המפקדות שהותקפו:

* מטה… pic.twitter.com/Hs1qGDkbO1 — Israeli Air Force (@IAFsite) March 4, 2026

Λαριντζανί: «500 οι νεκροί Αμερικανοί στρατιώτες»

Ο επικεφαλής της ασφάλειας του Ιράν, Αλί Λαριτζανί, ανέφερε σε ανάρτησή του στο X, ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έσυρε τον αμερικανικό λαό σε έναν «άδικο πόλεμο» με το Ιράν ενώ έκανε λόγο για 500 νεκρούς Αμερικανούς στρατιώτες.

«Η ιστορία συνεχίζεται. Το μαρτύριο του Ιμάμη Χαμενεΐ θα έχει ένα βαρύ τίμημα για να πληρώσετε εσείς. Θεού θέλοντος», ανέφερε και πρόσθεσε:

«Ο Τραμπ, επηρεασμένος από τις γελοίες συμπεριφορές του Νετανιάζου, έσυρε τον αμερικανικό λαό σε έναν άδικο πόλεμο με το Ιράν. Τώρα πρέπει να υπολογίσει: Με περισσότερους από 500 Αμερικανούς στρατιώτες νεκρούς τις τελευταίες μόλις ημέρες, έρχεται ακόμα η Αμερική πρώτη ή μήπως το Ισραήλ;»