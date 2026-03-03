Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι έπληξε υπόγεια εγκατάσταση, δυτικά της Τεχεράνης, όπου ομάδα επιστημόνων φέρεται να εργαζόταν υπό άκρα μυστικότητα στο πλαίσιο προγράμματος για την ανάπτυξη πυρηνικών όπλων. Η επιχείρηση προκάλεσε καίριο πλήγμα “στην ικανότητα του ιρανικού καθεστώτος να αναπτύξει ατομικά όπλα”.

Οι υπηρεσίες στρατιωτικών πληροφοριών “συνέχισαν να παρακολουθούν τις δραστηριότητες (των Ιρανών επιστημόνων) και εντόπισαν τη νέα τους τοποθεσία (καθιστώντας δυνατό) ένα πλήγμα ακριβείας στο υπόγειο συγκρότημα, αναφέρει η ανακοίνωση του στρατού.

Έχοντας εντοπίσει τις εγκαταστάσεις αυτές στο δυτικό άκρο της Τεχεράνης και προσδιορίζοντας αυτό το συγκρότημα ως «Μινζαντεχεΐ», ο ισραηλινός στρατός προσθέτει ότι “επιστήμονες εργάζονταν (εκεί) από τότε που το Ισραήλ έπληξε αρκετές πυρηνικές εγκαταστάσεις” κατά τη διάρκεια του προηγούμενου πολέμου του εναντίον του Ιράν τον Ιούνιο του 2025.

O εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού Έφι Ντέφριν δήλωσε ότι η ιρανική ηγεσία συνέχισε να εργάζεται για την ανάπτυξη δυνατοτήτων απαραίτητων για την παραγωγή πυρηνικών όπλων, παρά τη σοβαρή ζημιά που υπέστη το πυρηνικό πρόγραμμα στον πόλεμο του Ιουνίου 2025.

«Το μυστικό συγκρότημα ‘Minzadehei’ χρησιμοποιήθηκε από μια ομάδα πυρηνικών επιστημόνων που εργάζονταν για να αναπτύξουν ένα βασικό στοιχείο για πυρηνικά όπλα», γράφει ο ισραηλινός στρατός στην πλατφόρμα X.

צה”ל תקף את המתחם החשאי ‘מין-זדאא’י’ בו פעל משטר הטרור האיראני לפיתוח יכולות נדרשות עבור נשק גרעיני במסגרת מבצע ‘עם כלביא’, צה”ל תקף מטרות רבות של קבוצת הנשק הגרעיני האיראנית, הכפופה למשרד ההגנה באיראן, על מנת לפגוע ביכולות הגרעין הצבאיות של משטר הטרור האיראני. למרות הפגיעה… pic.twitter.com/BOPVUbm7uF — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) March 3, 2026

Οι ισραηλινός στρατός έχει χτυπήσει 300 εκτοξευτές πυραύλων από την αρχή του πολέμου με το Ιράν

Ο ισραηλινός στρατός σε ανακοίνωσή του αναφέρει ότι οι ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές έχουν χτυπήσει 300 εκτοξευτές πυραύλων από την αρχή της τρέχουσας σύγκρουσης με το Ιράν. Ακόμα ανέφερε ότι από την έναρξη της εκστρατείας, η Πολεμική Αεροπορία του Ισραήλ έχει ρίξει 4.000 πυρομαχικά σε όλο το Ιράν.

«Στο πλαίσιο της επιθετικής προσπάθειας, η Πολεμική Αεροπορία συνεχίζει να εξαπολύει συνεχείς επιδρομές κατά των συστοιχιών βαλλιστικών πυραύλων και των συστημάτων αεροπορικής άμυνας του ιρανικού καθεστώτος», αναφέρει ο στρατός σε δήλωσή του.

Ο στρατός αναφέρει ότι μαχητικά αεροσκάφη και drones της ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας πραγματοποιούν «συστηματική, αδιάκοπη καταδίωξη» των εκτοξευτών πυραύλων και των αποθηκών βαλλιστικών πυραύλων του Ιράν.