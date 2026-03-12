Ο ισραηλινός στρατός προχώρησε αργά το βράδυ της Πέμπτης σε σειρά επιθέσεων εναντίον των υποδομών της Χεζμπολάχ στη Βηρυτό και στο νότιο Λίβανο, ανέφεραν οι IDF.

Στο στόχαστρο μπήκαν τα κεντρικά γραφεία της Χεζμπολάχ. Κατά τους IDF, η Χεζμπολάχ «τοποθετεί συστηματικά τις υποδομές της σε περιοχές με υψηλή συγκέντρωση πληθυσμού σε αστικές περιοχές σε ολόκληρο το κράτος του Λιβάνου. Αυτό είναι ένα ακόμη παράδειγμα της κυνικής εκμετάλλευσης των πολιτών του κράτους του Λιβάνου από την οργάνωση για τρομοκρατικούς σκοπούς».