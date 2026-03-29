Οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ διαβεβαίωσαν χθες Σάββατο ότι οι δυνατότητες του Ιράν να παράγει όπλα θα έχουν «καταστραφεί» κατά το μεγαλύτερο μέρος τους «μέσα σε μερικές ημέρες».

Μέσα στις επόμενες ημέρες ο ισραηλινός στρατός εννοεί να «ολοκληρώσει τις επιθέσεις του εναντίον όλων των συνιστωσών-κλειδιών της στρατιωτικής βιομηχανίας» του Ιράν, τόνισε ο εκπρόσωπός του Έφι Ντεφρίν χθες βράδυ μιλώντας στον Τύπο.

«Αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε καταστρέψει τις περισσότερες δυνατότητές τους ως προς την παραγωγή στρατιωτικού υλικού», συνέχισε.

«Το καθεστώς θα χρειαστεί πολύ καιρό για τις ανοικοδομήσει», συμπλήρωσε.

Αφότου άρχισε ο πόλεμος των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν την 28η Φεβρουαρίου, η ισραηλινή πολεμική αεροπορία βάζει συστηματικά στο στόχαστρο τη στρατιωτική βιομηχανία της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις υπολογίζουν ότι έχουν πλήξει ήδη το 70% των εγκαταστάσεων-κλειδιών της ιρανικής βιομηχανίας όπλων και θεωρούν πως πλησιάζουν στο να πλήξουν το 90%, κατά χθεσινό δημοσίευμα των Times of Israel.

Ισραηλινά μαχητικά αεροσκάφη βομβάρδισαν κατά τη διάρκεια της νύχτας της Παρασκευής προς Σάββατο εγκαταστάσεις της στρατιωτικής βιομηχανίας του Ιράν, ανάμεσά τους τα κεντρικά γραφεία του λεγόμενου οργανισμού βιομηχανιών ναυτικού, που είναι αρμόδιος για την ανάπτυξη και τη ναυπήγηση πολεμικών πλοίων και υποβρυχίων, πάντα σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό.