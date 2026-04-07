Ο ισραηλινός στρατός εξέδωσε προειδοποίηση για όλα τα πλοία που αγκυροβολούν ή πλέουν στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ της Τύρου του Λιβάνου και της Ρας Νακούρα, σηματοδοτώντας μια πιθανή επικείμενη επίθεση.

Όλα τα πλοία πρέπει να πλεύσουν αμέσως βόρεια της περιοχής της Τύρου, ανέφερε ο στρατός.

«Πλησιάζουμε σε σταυροδρόμι στην εκστρατεία εναντίον του Ιράν»

Ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου του ισραηλινού στρατού, Αντιστράτηγος Εγιάλ Ζαμίρ, ανακοίνωσε παράλληλα πως ο IDF θα εντείνει τη στρατιωτική πίεση στο Ιράν και «θα εντείνει τις ζημιές που προκαλεί στο καθεστώς» της Τεχεράνης.

«Σε στρατηγικό επίπεδο, πλησιάζουμε σε ένα σταυροδρόμι στην κοινή εκστρατεία εναντίον του Ιράν», είπε ο στρατηγός Ζαμίρ, σύμφωνα με ένα στρατιωτικό ανακοινωθέν.

«Μέχρι τώρα, πετύχαμε σημαντικά κέρδη, μεταξύ άλλων και σε σχέση με τους στόχους που είχαμε θέσει στην αρχή της επιχείρησης και θα συνεχίσουμε να ενεργούμε με αποφασιστικότητα και να εντείνουμε τη ζημιά που προκαλούμε στο καθεστώς», πρόσθεσε.