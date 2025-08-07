Ami Ayalon

5 Αυγούστου 2025

Η AMI AYALON είναι πρώην επικεφαλής του ισραηλινού ναυτικού, πρώην διευθύντρια της υπηρεσίας εσωτερικής ασφάλειας του Ισραήλ (της Shin Bet), και συγγραφέας του βιβλίου με τίτλο « Φίλια Πυρά: Πώς το Ισραήλ έγινε ο χειρότερος εχθρός του εαυτού του και η ελπίδα του για το μέλλον» .

Ο πόλεμος που ξέσπασε μετά τη σφαγή της 7ης Οκτωβρίου 2023, υπό την ηγεσία της Χαμάς, έχει γίνει η πιο μετασχηματιστική σύγκρουση στη Μέση Ανατολή από την εποχή της Αραβικής Άνοιξης. Ωστόσο, περισσότερο από 22 μήνες αφότου οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF) ξεκίνησαν μια εκστρατεία για την καταστροφή της Χαμάς, το Ισραήλ δεν έχει ακόμη ορίσει πολιτικό τελικό στόχο.

Οι διαπραγματεύσεις για την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα έχουν αποτύχει και η αποτυχία του Ισραήλ να οραματιστεί την «επόμενη μέρα» του πολέμου έχει επιδεινώσει μια ανθρωπιστική καταστροφή στη Λωρίδα της Γάζας, η οποία τώρα περιλαμβάνει και την επώδυνη μορφή της πείνας.

Καθώς η σύγκρουση γίνεται ολοένα και περισσότερο ένα θανατηφόρο περιφερειακό και διεθνές πρόβλημα, παράγοντες εκτός Ισραήλ παρεμβαίνουν για να προσπαθήσουν να βρουν μια λύση: την περασμένη Δευτέρα, 28/7, η Γαλλία και η Σαουδική Αραβία ξεκίνησαν ένα σχέδιο στα Ηνωμένα Έθνη για να επιβάλουν έναν πιο οριστικό τερματισμό των μαχών, ενθαρρύνοντας άλλες χώρες να αναγνωρίσουν το κράτος της Παλαιστίνης και να υποστηρίξουν τη δημιουργία κρατών κατά μήκος των συνόρων που οριοθετήθηκαν το 1967 βάσει των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Ο Καναδάς, η Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο έχουν δηλώσει ότι θα αναγνωρίσουν το κράτος της Παλαιστίνης έως τον Σεπτέμβριο, εκτός εάν τελειώσει ο πόλεμος.

Η σημερινή κυβέρνηση του Ισραήλ φαίνεται ανίκανη να αλλάξει την προσέγγισή της, παρόλο που ο κύριος στρατιωτικός στόχος της (η διάλυση της τρομοκρατικής υποδομής της Χαμάς) έχει επιτευχθεί σε μεγάλο βαθμό. Η απουσία οποιουδήποτε μακροπρόθεσμου ισραηλινού οράματος έχει αφήσει το Ισραήλ , τη Γάζα και την ευρύτερη περιοχή σε μια παρατεταμένη κατάσταση χάους. Πόλεμοι χωρίς σαφή πολιτικό στόχο δεν μπορούν να κερδηθούν. Δεν μπορούν να τερματιστούν.

Όσο περισσότερο παραμένει το κενό στον σχεδιασμό του Ισραήλ, τόσο περισσότεροι διεθνείς παράγοντες θα πρέπει να συνεργαστούν για να αποτρέψουν μια ακόμη χειρότερη καταστροφή από αυτήν που εκτυλίσσεται σήμερα. Πρέπει να το κάνουν αυτό όχι μόνο για χάρη των Ισραηλινών και των Παλαιστινίων, αλλά και για χάρη της σταθερότητας της περιοχής και των δικών τους συμφερόντων. Ο πόλεμος που ακολούθησε τη σφαγή της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου ήταν δίκαιος. Σήμερα γίνεται άδικος, ανήθικος και αντιπαραγωγικός, μετατοπίζοντας την ευθύνη για την ανθρωπιστική καταστροφή στη Γάζα από τη Χαμάς στο Ισραήλ.

Αλλαγή κλίματος

Δύο γεγονότα έχουν αναδιαμορφώσει το στρατηγικό τοπίο της Μέσης Ανατολής στον εικοστό πρώτο αιώνα: η Αραβική Άνοιξη και οι επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου. Η Αραβική Άνοιξη, η οποία ξεκίνησε στα τέλη του 2010, άλλαξε ριζικά την εσωτερική δυναμική πολλών καθεστώτων της Μέσης Ανατολής. Ενίσχυσε τα κινήματα του δρόμου και αποδυνάμωσε την παραδοσιακή νομιμότητα των αυταρχικών ηγετών, αναγκάζοντας ακόμη και τους πιο αυταρχικούς ηγέτες να γίνουν πιο ευαίσθητοι στο αίσθημα του κοινού τους.

Οι Ισραηλινοί και οι Αμερικανοί ηγέτες θα έπρεπε να είχαν καταλάβει ότι, μακροπρόθεσμα, η Αραβική Άνοιξη θα επηρέαζε τον τρόπο με τον οποίο μια ποικιλία περιφερειακών παραγόντων θα αντιδρούσαν στην ισραηλινο-παλαιστινιακή σύγκρουση. Η παλαιστινιακή υπόθεση έχει χρησιμεύσει από καιρό ως ενοποιητικό λάβαρο για διαφορετικούς παράγοντες: Σουνίτες και Σιίτες, Άραβες και Πέρσες, Ισλαμιστές και εθνικιστές. Παρείχε ιδεολογική κόλλα για το «δαχτυλίδι της φωτιάς» του Ιράν: τη Χεζμπολάχ στον Λίβανο, τη Χαμάς στη Γάζα, τους Χούθι στην Υεμένη και τις σιίτικες πολιτοφυλακές στο Ιράκ και τη Συρία. Αυτές οι ομάδες συχνά βρίσκονταν σε διαμάχη, αλλά η υπόθεση της Παλαιστίνης έχει χρησιμεύσει ως σημείο συσπείρωσης και πηγή νομιμότητας στον ευρύτερο μουσουλμανικό κόσμο.

Η αγνόηση αυτής της πραγματικότητας ήταν ένα κρίσιμο λάθος τόσο από τους περιφερειακούς όσο και από τους παγκόσμιους πολιτικούς ηγέτες. Η σφαγή της 7ης Οκτωβρίου δεν ήταν απλώς μια πράξη βάρβαρης τρομοκρατίας. Έστειλε ένα σκόπιμο πολιτικό μήνυμα, αμφισβητώντας άμεσα το δόγμα της «διαχείρισης των συγκρούσεων» που καθόριζε την πολιτική του Ισραήλ υπό τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου για πάνω από μια δεκαετία. Ήταν επίσης μια επίπληξη στις υποθέσεις των ΗΠΑ ότι τα αραβικά κράτη θα προχωρούσαν στην ομαλοποίηση των διπλωματικών τους σχέσεων με το Ισραήλ χωρίς σοβαρές προσπάθειες για την επίλυση της ισραηλινο-παλαιστινιακής σύγκρουσης.

Αυτή η ψευδαίσθηση διαλύθηκε το φθινόπωρο του 2023, αποκαλύπτοντας την ευθραυστότητα μιας περιοχής που συγκρατούνταν από διπλωματικό πραγματισμό, αλλά ταλαιπωρούνταν από ανεπίλυτα παράπονα. Οι Συμφωνίες του Αβραάμ του 2020 , που επιτεύχθηκαν με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ, εορτάστηκαν ως διπλωματικός θρίαμβος. Επισημοποίησαν την ειρήνη μεταξύ του Ισραήλ και αρκετών αραβικών εθνών – κυρίως του Μπαχρέιν, του Μαρόκου και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. Αλλά αυτές οι συμφωνίες βασίζονταν στην επικίνδυνη, λανθασμένη πεποίθηση ότι το παλαιστινιακό ζήτημα είχε καταστεί άσχετο στην περιοχή και ότι θα μπορούσαν να επιτευχθούν περαιτέρω συμφωνίες ομαλοποίησης, παρακάμπτοντας την παλαιστινιακή φιλοδοξία για αυτοδιάθεση.

Αυτός ο στρατηγικά λανθασμένος υπολογισμός ενθάρρυνε το Ισραήλ να εμβαθύνει τον έλεγχό του στη Δυτική Όχθη – μέσω της επέκτασης των οικισμών και της εκδίωξης των παλαιστινιακών κοινοτήτων – και να αποδυναμώσει την Παλαιστινιακή Αρχή. Επέτρεψε στη Χαμάς να καλύψει περαιτέρω το πολιτικό κενό στη Γάζα και να παραγκωνίσει την παραπαίουσα Παλαιστινιακή Αρχή, παρουσιάζοντας τον εαυτό της ως τον μοναδικό υπερασπιστή των παλαιστινιακών δικαιωμάτων.

Τον Σεπτέμβριο του 2023, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν παρουσίασε τον Διάδρομο Ινδίας-Μέσης Ανατολής, ένα φιλόδοξο οικονομικό σχέδιο για τη σύνδεση της Ινδίας με την Ευρώπη μέσω διαδρομών μέσω Ισραήλ, Ιορδανίας, Σαουδικής Αραβίας και Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. Προοριζόμενο ως στρατηγικό αντίβαρο στην πρωτοβουλία «Μία Ζώνη, Ένας Δρόμος» της Κίνας, το έργο αυτό περιθωριοποίησε τους Παλαιστίνιους, προσφέροντάς τους μόνο συμβολικές χειρονομίες. Για τη Χαμάς, και ιδιαίτερα για τον ηγέτη της, Γιαχία Σινβάρ, ο προτεινόμενος διάδρομος αντιπροσώπευε μια προδοσία των Παλαιστινίων από τους Άραβες ηγέτες και τους διεθνείς παράγοντες. Είναι πλέον κατανοητό ότι το σχέδιο υπό την ηγεσία των ΗΠΑ και της Σαουδικής Αραβίας ήταν κεντρικός παράγοντας στην απόφαση του Σινβάρ να εξαπολύσει την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου.

Η σφαγή και η επακόλουθη στρατιωτική εκστρατεία του Ισραήλ επαναπροσδιόρισαν τον πολιτικό σχεδιασμό άλλων περιφερειακών ηγεμόνων, συμπεριλαμβανομένων και των μοναρχιών του Κόλπου. Όπως το έθεσε ειλικρινά ο Σαουδάραβας πρίγκιπας διάδοχος Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν τον Σεπτέμβριο του 2024 στον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν: «Εμένα με νοιάζει προσωπικά το παλαιστινιακό ζήτημα; Όχι δεν με νοιάζει, αλλά με νοιάζει ο λαός μου». Αυτή η δήλωση τόνισε μια ευρύτερη αλήθεια: η κοινή γνώμη, ακόμη και σε αυταρχικά καθεστώτα, έχει γίνει μια δύναμη που οι ηγέτες δεν μπορούν να αγνοήσουν.

Μετά τις πρωτοφανείς στρατιωτικές του επιτυχίες, το Ισραήλ βρίσκεται τώρα σε ένα ιστορικό σταυροδρόμι. Ένας δρόμος – αυτός που ακολουθεί τώρα το Ισραήλ – θα οδηγήσει τη χώρα στη διάβρωση των ισχυουσών ειρηνευτικών συνθηκών με την Αίγυπτο και την Ιορδανία, στην επιδείνωση της εσωτερικής πόλωσης και στη διεθνή απομόνωση. Θα ενθαρρύνει περαιτέρω ριζοσπαστικοποίηση σε όλη την περιοχή, περισσότερη θρησκευτικο-εθνικιστική βία από παγκόσμιες τζιχαντιστικές οργανώσεις που τρέφονται από το χάος, μείωση της υποστήριξης του Ισραήλ μεταξύ των υπευθύνων χάραξης πολιτικής των ΗΠΑ και των Αμερικανών πολιτών και αύξηση του αντισημιτισμού παγκοσμίως. Για να επιλέξει τον άλλο δρόμο – έναν δρόμο που ενισχύει την ασφάλεια τόσο για τους Ισραηλινούς όσο και για τους Παλαιστίνιους και προωθεί τη σταθερότητα και την ευημερία σε όλη τη Μέση Ανατολή –το Ισραήλ πρέπει να κατευθυνθεί προς μια περιφερειακή συμφωνία που περιλαμβάνει μια βιώσιμη λύση δύο κρατών.

Αυτός ο πόλεμος είναι μέρος μιας επίμονης, βαθιά ριζωμένης πάλης για την ταυτότητα, την ιστορία και την αίσθηση του ανήκειν. Είναι μια σύγκρουση που διαμορφώνεται από ασύμμετρη ισχύ αλλά και συμμετρικό φόβο. Η επίλυσή της πρέπει να επιτρέπει σε κάθε πλευρά να διαμορφώσει μια αφήγηση νίκης. Αυτό, με τη σειρά του, απαιτεί ενεργό διεθνή δέσμευση και ηγεσία. Οποιαδήποτε βιώσιμη επίλυση πρέπει να είναι όχι μόνο πολιτική και εδαφική, αλλά και ψυχολογική και συμβολική. Μόνο ένα περιφερειακό πλαίσιο με συνεκτική διεθνή υποστήριξη μπορεί να παρέχει την εξωτερική νομιμότητα, τα ευρύτερα κίνητρα και την πολιτική κάλυψη που είναι απαραίτητα για να συμβιβαστούν και οι δύο πλευρές.

Η Αραβική Ειρηνευτική Πρωτοβουλία του 2002, η οποία εισήχθη από τη Σαουδική Αραβία και εγκρίθηκε από τον Αραβικό Σύνδεσμο, παραμένει το πιο ολοκληρωμένο και υπο-αξιοποιημένο πλαίσιο για την επίλυση του προβλήματος. Σε αντίθεση με προηγούμενες διπλωματικές προσπάθειες, είχε δύο κρίσιμα στοιχεία: έναν σαφή τελικό στόχο – δύο κράτη βάσει των συνόρων του 1967 με συμφωνημένες ανταλλαγές εδαφών – και πλήρη περιφερειακή συμμετοχή στη διαδικασία των διαπραγματεύσεων. Αντιπροσώπευε μια αντιστροφή της διακήρυξης του Χαρτούμ του 1967 του Αραβικού Συνδέσμου, μετατρέποντας τα διαβόητα «τρία όχι» αυτής της δήλωσης – καμία ειρήνη, καμία αναγνώριση, καμία διαπραγμάτευση – σε ένα συλλογικό περιφερειακό ναι.

Οι διαδοχικές ισραηλινές κυβερνήσεις αγνόησαν αυτήν την πρόταση. Αλλά για τους Ισραηλινούς, η πρωτοβουλία μπορούσε πλέον να γίνει κατανοητή ως μια στρατηγική νίκη: το αποκορύφωμα δεκαετιών διπλωματικών και στρατιωτικών προσπαθειών που οδήγησαν στην ευρεία αραβική αναγνώριση του δικαιώματος της ύπαρξης του εβραϊκού κράτους. Ο Ze’ev Jabotinsky –ένας από τους ιδρυτές του Σιωνισμού και βασικός αρχιτέκτονας του δόγματος ασφάλειας του Ισραήλ- έγραψε το 1923 ότι οι πραγματικές διαπραγματεύσεις με τον αραβικό κόσμο θα ήταν δυνατές μόνο όταν θα αναγνώριζε ότι ο εβραϊκός λαός βρισκόταν στην περιοχή για να παραμείνει.

Για τους Παλαιστίνιους, μετά από περισσότερα από 140 χρόνια αγώνα, τη Νάκμπα του 1948, τις εξεγέρσεις πολιτών κατά της κατοχής και το βαρύ τίμημα των διαδοχικών πολέμων, το πλαίσιο που πρότεινε η Αραβική Ειρηνευτική Πρωτοβουλία θα προσέφερε μια επί μακρόν αρνούμενη αναγνώριση της εθνικής ταυτότητας και της κρατικής υπόστασης. Κρίσιμα, ασχολείται όχι μόνο με τα σύνορα και την κυριαρχία, αλλά και με την περιφερειακή αρχιτεκτονική ασφάλειας που είναι απαραίτητη για τη διαρκή ειρήνη.

Δυστυχώς, η σημερινή ισραηλινή κυβέρνηση έχει αποδείξει ότι αντιτίθεται ενεργά σε ένα παλαιστινιακό κράτος. Έτσι, έχει έρθει η ώρα οι διεθνείς παράγοντες να προχωρήσουν σε μια ρεαλιστική, σταδιακή διαδικασία εμπνευσμένη από την Αραβική Ειρηνευτική Πρωτοβουλία, καθώς και από τις αιγυπτιακές και πιο πρόσφατες γαλλο-σαουδαραβικές προτάσεις. Η ευρύτερη δυνατή ομάδα χωρών, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ, της Σαουδικής Αραβίας και των μετριοπαθών αραβικών κρατών, πρέπει να εκδώσει μια κοινή δήλωση: ο στόχος είναι δύο κυρίαρχα κράτη, το Ισραήλ και η Παλαιστίνη, να ζουν δίπλα-δίπλα με ειρήνη και αμοιβαία αναγνώριση. Η σαφήνεια που παρέχει μια τέτοια δήλωση μπορεί να σπάσει την ομίχλη της δυσπιστίας μεταξύ Ισραηλινών και Παλαιστινίων και να επιτρέψει και στους δύο να φανταστούν ένα μέλλον για το οποίο αξίζει να αγωνιστούμε.

Το πρώτο πρακτικό βήμα είναι η εξασφάλιση κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα και η απελευθέρωση όλων των εναπομεινάντων Ισραηλινών ομήρων. Μια προσωρινή, τεχνοκρατική παλαιστινιακή κυβέρνηση υπό την εποπτεία των ΗΠΑ και της Σαουδικής Αραβίας θα μπορούσε να χειριστεί τις πολιτικές υποθέσεις στη Γάζα, ενώ μια περιφερειακή αραβική δύναμη ασφαλείας, ενδεχομένως υπό εντολή του Αραβικού Συνδέσμου ή πολυμερούς, θα μπορούσε να διατηρήσει την τάξη. Η Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, μαζί με σημαντικούς διεθνείς οργανισμούς, θα μπορούσαν να ηγηθούν της μεγάλης κλίμακας ανοικοδόμησης της Γάζας. Η Χαμάς μπορεί σταδιακά να αφοπλιστεί από τις δυνάμεις της Παλαιστινιακής Αρχής με περιφερειακή υποστήριξη.

Εντός 18 έως 24 μηνών από την κατάπαυση του πυρός, θα πρέπει να διεξαχθούν εκλογές υπό διεθνή εποπτεία στη Δυτική Όχθη και τη Γάζα, με στόχο τη δημιουργία μιας νόμιμης, ενωμένης παλαιστινιακής κυβέρνησης, ικανής να εκπροσωπήσει τον λαό της στις διαπραγματεύσεις για το τελικό καθεστώς. Βασισμένη στην Αραβική Ειρηνευτική Πρωτοβουλία, καθοδηγούμενη από τα υφιστάμενα ψηφίσματα του ΟΗΕ και διεξαχθείσα με ισχυρή διεθνή διαμεσολάβηση, μια τελική συμφωνία θα καθόριζε μόνιμα σύνορα, που θα περιλάμβαναν ανταλλαγές γης με βάση την ασφάλεια, τη δημογραφία και την εδαφική συνέχεια. Θα καθόριζε επίσης ρυθμίσεις ασφαλείας, θα διαπραγματευόταν λύσεις για τους Ισραηλινούς που επιθυμούν να διαμείνουν στην Παλαιστίνη και τους Παλαιστίνιους που επιθυμούν να ζήσουν στο Ισραήλ, θα αποφάσιζε για το καθεστώς των Παλαιστινίων προσφύγων και της Ιερουσαλήμ και θα επιβεβαίωνε την αμοιβαία αναγνώριση.

Σε μια παράλληλη διαδικασία, τα στρατιωτικά επιτεύγματα του Ισραήλ και των ΗΠΑ πρέπει να αξιοποιηθούν για την έναρξη ολοκληρωμένων διαπραγματεύσεων με το Ιράν, ώστε να το εμποδίσουν να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Η ΕΕ, ο ΟΗΕ, η Κίνα, το Ισραήλ, η Σαουδική Αραβία (που εκπροσωπεί τον Αραβικό Σύνδεσμο) και τα Ηνωμένα Έθνη πρέπει να συντονίσουν αυτή τη διαδικασία και να θεσπίσουν ισχυρές διεθνείς επιθεωρήσεις.

Σε μια συνέντευξη του 1997, ο Σεΐχης Αχμέτ Γιασίν,ιδρυτής της Χαμάς, έκανε μια ανατριχιαστική πρόβλεψη, οραματιζόμενος ότι μέχρι το 2027, ένα ενωμένο ισλαμικό κράτος θα αναδυόταν μεταξύ του ποταμού Ιορδάνη και της Μεσογείου, που θα διέπεται από τον νόμο της Σαρία. Όταν ρωτήθηκε τι θα μπορούσε να το εμποδίσει αυτό, απάντησε: «Το μόνο πράγμα που φοβάμαι είναι μια πραγματικότητα στην οποία οι Παλαιστίνιοι θα πιστεύουν ότι οι Εβραίοι θα επιτρέψουν σε ένα παλαιστινιακό κράτος να υπάρχει παράλληλα με το Ισραήλ».

Αυτή η παραδοχή αποκάλυψε μια βασική αλήθεια: η δύναμη της Χαμάς εξαρτάται από την απελπισία. Ευδοκιμεί στην απουσία εναλλακτικών λύσεων. Αλλά αν προσφερόταν μια αξιόπιστη, διεθνώς υποστηριζόμενη οδός προς την παλαιστινιακή κρατική υπόσταση, η ελκυστικότητα της Χαμάς θα κατέρρεε.

Η στρατιωτική αποτροπή του Ισραήλ έχει αποκατασταθεί. Έχει δείξει την ικανότητα να αμύνεται και να αποτρέπει τους εχθρούς του. Αλλά η βία από μόνη της δεν μπορεί να διαλύσει το δίκτυο των πληρεξουσίων του Ιράν και να προσφέρει στο Ισραήλ διαρκή ειρήνη και ασφάλεια για τις μελλοντικές γενιές του. Μόνο μια περιφερειακή συμφωνία με ισχυρή διεθνή υποστήριξη που τελικά θα οδηγήσει σε μια βιώσιμη λύση δύο κρατών μπορεί να διατηρήσει την ασφάλεια και την εβραϊκή-δημοκρατική ταυτότητα του Ισραήλ, να τερματίσει τον κύκλο της βίας και να μετατρέψει τη Μέση Ανατολή από πεδίο μάχης σε ζώνη συνεργασίας. Αυτό δεν είναι ουτοπικός ιδεαλισμός. Είναι προς το συμφέρον των περιφερειακών και διεθνών παραγόντων. Και για το Ισραήλ, έχει γίνει στρατηγική αναγκαιότητα.

