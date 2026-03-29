Ο ισραηλινός στρατός (IDF) δηλώνει έτοιμος για «πόλεμο σε πολλά μέτωπα», μετά την είσοδο στην πολεμική σύρραξη των Χούθι της Υεμένης.

Το Σάββατο 28 Mαρτίου, οι Χούθι εκτόξευσαν δύο πυραύλους προς το νότιο Ισραήλ, εκ των οποίων ο ένας ήταν βαλλιστικός, στην πρώτη τους απόπειρα να στοχοποιήσουν τη συγκεκριμένη χώρα από την έναρξη της σύγκρουσης στις 28 Φεβρουαρίου. Αμφότεροι οι δύο πύραυλοι αναχαιτίστηκαν.

«Έχουμε προετοιμαστεί για πόλεμο σε πολλά μέτωπα. Τα τελευταία δυόμισι χρόνια διεξάγουμε πόλεμο σε πολλά μέτωπα, καθώς αντιμετωπίζουμε απειλές από διάφορα διαφορετικά μέτωπα», δήλωσε την Κυριακή ο εκπρόσωπος των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων (IDF), Ναντάβ Σοσάνι.

«Λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη τα λεγόμενά τους και προετοιμαζόμαστε να αμυνθούμε για όσο χρειαστεί και σε αυτό το μέτωπο», πρόσθεσε ο Σοσάνι.

Οι Χούθι διατηρούν στενή συμμαχία με το ισλαμικό καθεστώς στην Τεχεράνη. Ο ηγέτης τους, Αμπντελμαλίκ αλ-Χούθι, δήλωσε την Πέμπτη ότι «ο λαός της Υεμένης ανταποδίδει την πίστη με πίστη και το Ιράν ήταν το μόνο κράτος που, επισήμως, στάθηκε στο πλευρό μας απέναντι στην επίθεση κατά της χώρας μας».