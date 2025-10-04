Το Ισραήλ δήλωσε έτοιμο για την «άμεση εφαρμογή» του πρώτου σταδίου του σχεδίου του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τη Λωρίδα της Γάζας, το οποίο προβλέπει την άμεση απελευθέρωση όλων των ομήρων, μετά την αντίδραση της Χαμάς, ανακοίνωσε λίγο μετά τις 03:00 σήμερα Σάββατο το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού.

«Το Ισραήλ είναι έτοιμο για την άμεση εφαρμογή του πρώτου σταδίου του σχεδίου του Τραμπ με την άμεση απελευθέρωση όλων των ομήρων», υπογραμμίζει η ανακοίνωση.

«Θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε πλήρως με τον πρόεδρο (σ.σ. Τραμπ) και την ομάδα του για να τερματίσουμε τον πόλεμο σύμφωνα με τις αρχές που έχει θέσει το Ισραήλ, οι οποίες αντιστοιχούν στο όραμα του Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου», συνεχίζει η ανακοίνωση στην οποία δεν γίνεται καμία αναφορά στο κάλεσμα Τραμπ προς το Ισραήλ να σταματήσει αμέσως τους βομβαρδισμούς στη Λωρίδα της Γάζας, κάτι που ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι είναι απαραίτητο για να διασφαλιστεί ότι οι όμηροι μπορούν να απελευθερωθούν με ασφάλεια και γρήγορα.

Έκπληκτος ο Νετανιάχου από την απάντηση Τραμπ στη Χαμάς

Νωρίτερα, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου εξέφρασε την έκπληξή του για τη δήλωση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στην απάντηση της Χαμάς, ο οποίος ανέφερε ότι πιστεύει πως η παλαιστινιακή οργάνωση είναι «έτοιμη για μια διαρκή ειρήνη» και κάλεσε το Ισραήλ να σταματήσει αμέσως τις επιθέσεις στη Γάζα.

Σύμφωνα με το ισραηλινό Κανάλι 12, το οποίο επικαλείται Ισραηλινό αξιωματούχο, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου πραγματοποίησε σύσκεψη σχετικά με την απάντηση της Χαμάς στο σχέδιο του Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου και την απελευθέρωση των ομήρων, πριν ο Αμερικανός πρόεδρος τοποθετηθεί μέσω ανάρτησής του στο Truth Social, με τον Ισραηλινό, πρωθυπουργό να δηλώνει ότι θεωρεί την απάντηση της παλαιστινιακής οργάνωσης ως απόρριψη της αμερικανικής πρότασης.

Φωτογραφία: Times of Israel