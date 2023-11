Από την ημέρα που το Ισραήλ εισέβαλε στη Λωρίδα της Γάζας, οι Ένοπλες Δυνάμεις του κατηγορούν τη Χαμάς πως χρησιμοποιεί τα νοσοκομεία του θύλακα ως κρησφύγετα και τους αμάχους που έχουν βρει καταφύγιο σε αυτά ως «ανθρώπινες ασπίδες».

Σήμερα, Δευτέρα 13 Νοεμβρίου, οι IDF έδωσαν στη δημοσιότητα ένα βίντεο για να ενισχύσουν τα λεγόμενά τους, καθώς στα πλάνα φαίνεται ένας άνδρας να κρατάει ρουκετοβόλο ενώ βρίσκεται στην είσοδο του νοσοκομείου Αλ Κουντς.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Σύμφωνα με τις ισραηλινές δυνάμεις, πρόκειται για μέλος της Χαμάς. Στο βίντεο, όπου τράβηξε drone των IDF, ο μαχητής στοχεύει προς το μέρος των ισραηλινών και εκτοξεύει τη ρουκέτα.

What could these Hamas terrorists possibly be doing with an RPG at the Quds Hospital? pic.twitter.com/Ajpnz0Hf4Q

— Israel Defense Forces (@IDF) November 13, 2023

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ