Υψηλόβαθμος αξιωματούχος των Φρουρών της του Ιράν ανέφερε πως η Τεχεράνη δεν έχει αποφασίσει αν θα απαντήσει στο σχέδιο των 15 σημείων των ΗΠΑ για κατάπαυση του πυρός.

Στην Τεχεράνη αναφέρουν πως θεωρούν «απαράδεκτο» το γεγονός ότι οι ΗΠΑ ζητούν να κάνουν συνομιλίες «και την ίδια ώρα μας βομβαρδίζουν».

Αυτό ανατρέπει την πληροφορία που διέρρεε από τις ΗΠΑ ότι περιμένουν την απάντηση εντός της ημέρας ή το Σάββατο.

Ο αξιωματούχος επιβεβαίωσε πως το πλάνο ήταν αυτό, ωστόσο μετά τους σημερινούς βομβαρδισμούς, το καθεστώς «το σκέφτεται» και πάλι.

Η επίθεση ΗΠΑ και Ισραήλ στον αντιδραστήρα βαρέoς ύδατος του Αράκ

Αεροπορικοί βομβαρδισμοί των ΗΠΑ και του Ισραήλ έπληξαν πυρηνικές εγκαταστάσεις στο κεντρικό Ιράν, σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης.

Συγκεκριμένα, στόχος αποτέλεσε ο αντιδραστήρας βαρέος ύδατος Αράκ (Khondab heavy water reactor), ο οποίος, σύμφωνα με το πρακτορείο Fars, επλήγη σε δύο φάσεις.

Το πρακτορείο επικαλείται τοπικό αξιωματούχο, ο οποίος έκανε λόγο για επιθέσεις από «τον αμερικανικό και σιωνιστικό εχθρό».

Τα ιρανικά μέσα μεταδίδουν ότι από τα πλήγματα δεν υπήρξαν θύματα, ούτε καταγράφηκε αύξηση στα επίπεδα ραδιενέργειας.

Παράλληλα, ο Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας του Ιράν ανακοίνωσε ότι επλήγη και εγκατάσταση επεξεργασίας ουρανίου στο εργοστάσιο Αρντακάν, στην επαρχία Γιαζντ.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, η επίθεση πραγματοποιήθηκε πρόσφατα, χωρίς ωστόσο να προκληθεί διαρροή ραδιενεργών υλικών.