Ο ισραηλινός στρατός διαβεβαίωσε χθες Τετάρτη πως έχει καταστρέψει με βομβαρδισμούς του περίπου 300 συστήματα εκτόξευσης πυραύλων στο Ιράν από το ξέσπασμα του πολέμου το Σάββατο.

Ο εκπρόσωπός του Ναντάβ Σοσάνι δήλωσε ότι οι επιχειρήσεις εναντίον των συστημάτων εκτόξευσης και των εγκαταστάσεων αποθήκευσης πυραύλων συνέβαλαν στη μείωση του αριθμού των εκτοξεύσεων από το Ιράν, που κατ’ αυτόν διαπιστώνεται καθημερινά.

⭕️In the past 24 hours, hundreds of fighter jets and aircraft have been striking hundreds of targets simultaneously in Iran and Lebanon. Since the start of the operation, the Israeli Air Force has neutralized ~300 Iranian missile launchers. As part of the defensive effort, the… pic.twitter.com/AWKqT3KWw3 — Israel Defense Forces (@IDF) March 3, 2026

Σύμφωνα με τον Σοσάνι, πλέον οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις εκτοξεύουν ενίοτε μόνο έναν πύραυλο εναντίον του Ισραήλ, ενώ μέχρι τώρα εκτοξεύονταν ομοβροντίες ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

Από το Σάββατο έχουν εκτοξευτεί «πολλές δεκάδες» πύραυλοι εναντίον του Ισραήλ και «εκατοντάδες» εναντίον χωρών σε όλη την περιοχή, πάντα σύμφωνα με τον στρατιωτικό εκπρόσωπο Σοσάνι.

Ο ίδιος είχε διαβεβαιώσει την Τρίτη ότι η ισχύς πυρός του Ιράν μειώνεται.

Για πρώτη φορά από την έναρξη των επιχειρήσεων ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι στοχοποίησε «στρατιωτικούς στόχους» στην Ισφαχάν και στη Σιράζ, συμπεριλαμβανομένων εγκαταστάσεων αποθήκευσης πυραύλων.