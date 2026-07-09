Την πλήρη ετοιμότητα των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων (IDF) να εξαπολύσουν πλήγμα κατά του Ιράν «για τρίτη φορά, αν αυτό κριθεί απαραίτητο», υπογράμμισε την Πέμπτη, 9 Ιουλίου, ο Υπουργός Άμυνας, Ισραέλ Κατς, μιλώντας σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε σε αεροπορική βάση.

Όπως εξήγησε ο Κατς, ο στρατός βρίσκεται σε κατάσταση απόλυτης εγρήγορσης ώστε να επανεκκινήσει τις επιχειρήσεις του, με σκοπό να διατηρήσει την αεροπορική κυριαρχία και να εξουδετερώσει τις απειλές χτυπώντας εκ νέου το Ιράν, εφόσον παραστεί ανάγκη.

Ο Ισραηλινός Υπουργός ξεκαθάρισε πως σε περίπτωση που απαιτηθεί μια νέα στρατιωτική επέμβαση, η απάντηση του Ισραήλ θα είναι ακόμη πιο σφοδρή από τις προηγούμενες.

«Το μακρύ χέρι του Ισραήλ θα σας φτάσει στην Τεχεράνη, στην Ταμπρίζ, στην Ισφαχάν και οπουδήποτε αλλού, από όπου και αν επιχειρήσετε να απειλήσετε το Ισραήλ και να το βλάψετε. Δεν υπάρχει μέρος όπου θα μπορέσετε να κρυφτείτε», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Κατς, στέλνοντας σαφή προειδοποίηση στην ιρανική ηγεσία.