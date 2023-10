Ο ισραηλινός στρατός εξαπέλυσε αεροπορική επιδρομή στη Λωρίδα της Γάζας, πλήττοντας έναν πύργο ακριβώς πίσω από την ομάδα του Al Jazeera.

Η Youmna ElSayed μετέδιδε ζωντανά για το Al Jazeera όταν ένας πύραυλος χτύπησε ένα κτήριο που ονομάζεται Palestine Tower, ακριβώς από πίσω της. Το κτήριο βρίσκεται στην καρδιά της πόλης της Γάζας.

BREAKING: Israeli fighter jets destroy the Palestine Tower in Gaza City, displacing its residents. pic.twitter.com/HM7d4XQxzr

— Quds News Network (@QudsNen) October 7, 2023

