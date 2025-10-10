Η ισραηλινή κυβέρνηση ενέκρινε τη συμφωνία για την απελευθέρωση όλων των ομήρων από την αιχμαλωσία στη Γάζα, σύμφωνα με το Γραφείο του Πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Με την υπερψήφιση της ψηφοφορίας, τίθεται πλέον άμεσα σε ισχύ η κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας.

«Η κυβέρνηση μόλις ενέκρινε το πλαίσιο για την απελευθέρωση όλων των ομήρων — των ζωντανών και των αποβιώσαντων», ανέφερε το γραφείο του πρωθυπουργού του Ισραήλ μέσω X.

Η απελευθέρωση όλων των ομήρων, συνολικά 48, με αντάλλαγμα περίπου 2.000 Παλαιστίνιους κρατούμενους ασφαλείας και μερική αποχώρηση των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων, αποτελεί την πρώτη φάση του ειρηνευτικού σχεδίου του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τη Γάζα.

Οι περισσότεροι υπουργοί του υπουργικού συμβουλίου ψήφισαν υπέρ της συμφωνίας, συμπεριλαμβανομένου του υπουργού Οφίρ Σόφερ του ακροδεξιού κόμματος Θρησκευτικού Σιωνισμού του υπουργού Οικονομικών Μπεζαλέλ Σμότριτς, του οποίου όλοι οι άλλοι υπουργοί ψήφισαν υπέρ της συμφωνίας. Το ίδιο έκαναν και όλα τα μέλη του υπερεθνικιστικού κόμματος Ότζμα Γεχουντίτ.

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις θα αποσυρθούν τώρα σε νέες γραμμές εντός της Λωρίδας της Γάζας, διατηρώντας μια ανάπτυξη που ελέγχει περίπου το 53% της επικράτειας της Γάζας, μετά την οποία θα ξεκινήσει το χρονικό περιθώριο 72 ωρών για τη Χαμάς να απελευθερώσει όλους τους ομήρους.

Ομάδα 200 Αμερικανών στρατιωτών θα «επιβλέψει» την εκεχειρία Ισραήλ-Χαμάς στη Γάζα

Μια αμερικανική στρατιωτική ομάδα 200 ατόμων θα αναπτυχθεί στη Μέση Ανατολή για να «επιβλέψει» την εκεχειρία στη Γάζα μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς μετά από μια ειρηνευτική συμφωνία που επιτεύχθηκε με τη μεσολάβηση του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, λένε ανώτεροι Αμερικανοί αξιωματούχοι.

Ο ναύαρχος Μπραντ Κούπερ, επικεφαλής της Κεντρικής Διοίκησης του αμερικανικού στρατού, «θα έχει αρχικά 200 άτομα επί τόπου. Ο ρόλος του θα είναι να επιβλέπει, να παρατηρεί, να διασφαλίζει ότι δεν υπάρχουν παραβιάσεις», λέει ένας ανώτερος αξιωματούχος στους δημοσιογράφους.

Στρατιωτικοί αξιωματούχοι από την Αίγυπτο, το Κατάρ, την Τουρκία και πιθανώς από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα θα ενσωματωθούν στην ομάδα, λέει. Ένας δεύτερος αξιωματούχος λέει ότι «δεν πρόκειται να εισέλθουν αμερικανικά στρατεύματα στη Γάζα».

Νετανιάχου στο υπουργικό συμβούλιο: «Το Ισραήλ είναι κοντά στην επίτευξη του στόχου της επιστροφής των ομήρων»

Μιλώντας στη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου που συγκλήθηκε για την επικύρωση της συμφωνίας απελευθέρωσης ομήρων με τη Χαμάς, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι το Ισραήλ «είναι έτοιμο να επιτύχει» την επιστροφή των ομήρων του.

«Πολεμήσαμε κατά τη διάρκεια αυτών των δύο ετών για να επιτύχουμε τους πολεμικούς μας στόχους», λέει ο Ισραηλινός πρωθυπουργός στα αγγλικά, μαζί με τους απεσταλμένους του Λευκού Οίκου, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ. «Ένας κεντρικός από αυτούς τους πολεμικούς στόχους είναι η επιστροφή των ομήρων, όλων των ομήρων, ζωντανών και νεκρών. Και είμαστε έτοιμοι να επιτύχουμε αυτόν τον στόχο».

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός αναφέρει επίσης ότι η χώρα του «δεν θα μπορούσε να το είχε επιτύχει χωρίς την εξαιρετική βοήθεια του Προέδρου Τραμπ και της ομάδας του, του Στιβ Γουίτκοφ και του Τζάρεντ Κούσνερ. Εργάστηκαν ακούραστα με τον Ρον [Ντέρμερ] και την ομάδα του, την ομάδα μας. Και αυτό, και το θάρρος των στρατιωτών μας, να εισέλθουν στη Γάζα και να συνδυάσουν τη στρατιωτική και διπλωματική πίεση που απομόνωσε τη Χαμάς, νομίζω ότι μας έχει φέρει σε αυτό το σημείο».

Παράλληλα ευχαριστεί τους δύο Αμερικανούς για τις πολλές ώρες εργασίας τους. «Νομίζω ότι βάλατε το μυαλό σας και την καρδιά σας».

«Και γνωρίζουμε ότι είναι προς όφελος του Ισραήλ και των Ηνωμένων Πολιτειών, και προς όφελος των αξιοπρεπών ανθρώπων του κόσμου. Και προς όφελος αυτών των οικογενειών που θα μπορέσουν επιτέλους να είναι με τα αγαπημένα τους πρόσωπα», κατέληξε ο Νετανιάχου.