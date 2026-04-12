Το Ισραήλ ενέκρινε τον διορισμό του Ρόμαν Γκόφμαν ως νέου αρχηγού της υπηρεσίας πληροφοριών (Μοσάντ), σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του Ισραηλινού πρωθυπουργού.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου, είχε ανακοινώσει την πρόθεσή του να προτείνει τον Γκόφμαν τον Δεκέμβριο του 2025 και μια επιτροπή για διορισμούς ανώτερων αξιωματούχων ενέκρινε την απόφαση αυτή την Κυριακή (12/4).

Ο Γκόφμαν θα αναλάβει τα καθήκοντά του τον Ιούνιο του 2026, αντικαθιστώντας τον τρέχοντα διευθυντή της υπηρεσίας, Ντέιβιντ Μπαρνέα.

Σύμφωνα με τους Times of Israel, ο Γκόφμαν, 49 ετών, είναι ένας έμπειρος στρατιωτικός στρατηγός, ο οποίος έσπευσε στα νότια σύνορα του Ισραήλ για να διασώσει ισραηλινές κοινότητες που δέχονταν πυρά κατά τη διάρκεια της διείσδυσης υπό την ηγεσία της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Ο επερχόμενος διευθυντής υπηρετεί επί του παρόντος ως στρατιωτικός γραμματέας του πρωθυπουργού.