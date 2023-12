Ο ισραηλινός στρατός επεκτείνει σήμερα τις επιχειρήσεις του στη Λωρίδα της Γάζας, όπου ο απολογισμός των θυμάτων στις τάξεις των αμάχων Παλαιστινίων γίνεται ολοένα βαρύτερος, ενώ η σύρραξη ρίχνει λάδι στη φωτιά που καίει σε όλη την περιοχή, με νέα επεισόδια το σαββατοκύριακο από το Ιράκ ως την Ερυθρά Θάλασσα.

«Ο ισραηλινός στρατός συνεχίζει να επεκτείνει τη χερσαία επιχείρησή του εναντίον της Χαμάς στο σύνολο της Λωρίδας της Γάζας. Ο στρατός επιχειρεί παντού, όπου έχει οχυρά η Χαμάς», είπε αργά χθες βράδυ ο εκπρόσωπός του Ντανιέλ Χαγκαρί.

Ο Τσαχάλ άρχισε χερσαία επιχείρηση την 27η Οκτωβρίου στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας, όπου λέει πως πήρε τον έλεγχο αρκετών τομέων. Αφότου ξανάρχισαν οι μάχες την Παρασκευή, έπειτα από ανακωχή μιας εβδομάδας με τη Χαμάς, εξαπολύει κυρίως αεροπορικές επιδρομές.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας πλήγμα σε είσοδο του νοσοκομείου Καμάλ Αντουάν, στο βόρειο τμήμα του παλαιστινιακού θυλάκου, είχε αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους «πολλοί» άμαχοι, μετέδωσε το επίσημο παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων WAFA. Η Χαμάς κατήγγειλε σε ανακοίνωσή της την «κατάφωρη παραβίαση» του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου από τον ισραηλινό στρατό.

Όταν προσπάθησε να επικοινωνήσει μαζί του το Γαλλικό Πρακτορείο για να επιβεβαιώσει αν πράγματι βομβάρδισε την περίμετρο του νοσοκομείου αυτού, ο ισραηλινός στρατός δεν απάντησε αμέσως. Η στρατιωτικοπολιτική ηγεσία του Ισραήλ κατηγορεί τη Χαμάς πως εγκαθιστά υποδομές της κάτω από νοσοκομεία και ότι χρησιμοποιεί άμαχους ως ανθρώπινες ασπίδες, κάτι που αρνείται το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα.

Το υπουργείο Υγείας της Χαμάς ανακοίνωσε χθες Κυριακή πως 15.523 άνθρωποι, εκ των οποίων το 70% ήταν γυναίκες και παιδιά, σκοτώθηκαν αφότου άρχισαν οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί στη Λωρίδα της Γάζας σε αντίποινα για την άνευ προηγουμένου επίθεση μαχητών της εναντίον νότιων τομέων της ισραηλινής επικράτειας την 7η Οκτωβρίου.

«Τις τελευταίες ώρες, ανασύρθηκαν από τα συντρίμμια 316 νεκροί και 664 τραυματίες και διακομίστηκαν σε νοσοκομεία, όμως πολλοί άλλοι βρίσκονται ακόμη κάτω από τα χαλάσματα», διευκρίνισε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας της Χαμάς, ο Ασράφ αλ Κίντρα. Ο απολογισμός δεν σταματά να γίνεται βαρύτερος μετά το τέλος της ανακωχής.

Στο Ισραήλ, η επίθεση που εξαπέλυσαν οι Ταξιαρχίες Εζεντίν αλ Κάσαμ —ο στρατιωτικός βραχίονας της Χαμάς— στοίχισε τη ζωή σε περίπου 1.200 ανθρώπους, στην πλειονότητά τους αμάχους, σύμφωνα με τις αρχές. Σε αντίποινα, το Ισραήλ κήρυξε τον πόλεμο στο παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα και ορκίστηκε πως θα «εξαλείψει» την παράταξη που από το 2007 κυβερνά τη Λωρίδα της Γάζας.

IDF troops eliminated 500 of the 800+ exposed shafts to Hamas’ underground tunnels located near or inside kindergartens, schools, playgrounds and mosques.

To be clear, these places aren’t childproof, but rather teeming with terrorism.

Every tunnel shaft and weapon we find is… pic.twitter.com/xIVO1x0PD8

— Israel Defense Forces (@IDF) December 3, 2023