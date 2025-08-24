Το Ισραήλ χρησιμοποιεί τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ως όπλο, φέρνοντας 10 influencers στη Γάζα προκειμένου να αποτυπώσουν την κατάσταση και να δημοσιεύσουν βίντεο στους λογαριασμούς τους.

«Βλέπω μόνο φαγητό και ευκαιρίες. Η Χαμάς καταβροχθίζει όλη την βοήθεια» λέει ένας από τους influencers σε βίντεο που δημοσιεύει στον λογαριασμό του.

Αμερικανοί και Ισραηλινοί, οπλισμένοι με smartphones, εισήλθαν στον θύλακα και σκιαγράφησαν μια ρόδινη εικόνα: «Αν ήμουν το Ισραήλ, δεν θα έδινα ούτε ένα ζευγάρι κάλτσες στη Γάζα», προστίθεται στο βίντεο.

«Είμαι εδώ στη Γάζα και το μόνο που βλέπω είναι φαγητό, νερό και ευκαιρίες», προσθέτει influencer.

Δημοσιογράφοι δεν έχουν εμφανιστεί στη Γάζα για πάνω από δύο χρόνια, εκτός από τους αυτούς που παρακολουθούνται στενά από τον ισραηλινό στρατό. Οι influencers, ωστόσο, έρχονται και παρέρχονται. Στρατιωτικά κράνη στα κεφάλια τους, αλεξίσφαιρα γιλέκα και smartphones στο χέρι: είναι το νέο όπλο του Τελ Αβίβ, το οποίο στοχεύει να καταρρίψει τα δεδομένα για την πείνα και τον λιμό και για τους καθημερινούς θανάτους ανδρών, γυναικών και παιδιών.

Η εκστρατεία «αποκαλύψτε την αλήθεια» και το όπλο των influencers

Το Τελ Αβίβ, και συγκεκριμένα το Υπουργείο Διασποράς, έχει στείλει δέκα influencers στη Λωρίδα της Γάζας, στο πέρασμα Kherem Shalom. Πρόκειται για ένα τέχνασμα των μέσων ενημέρωσης στο πλαίσιο της εκστρατείας «Αποκαλύψτε την Αλήθεια», με το οποίο το Ισραήλ στοχεύει να διαλύσει, κομμάτι-κομμάτι, τις φερόμενες ως ψευδείς ειδήσεις που κυκλοφορούν για τον πόλεμο και τη συμπεριφορά των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων απέναντι στον παλαιστινιακό πληθυσμό. Μεταξύ των νέων στρατιωτών που είναι οπλισμένοι με το Instagram και το TikTok είναι ο Xaviaer DuRousseau, ένας Αμερικανός συντηρητικός με πάνω από ένα εκατομμύριο ακόλουθους, ο Αμερικανοεβραίος Jeremy Abramson και ο 16χρονος Marwan Jaber.

Ο στόχος του Ισραήλ είναι σαφής και ανοιχτά δηλωμένος: Να καταπολεμήσει την εκστρατεία πείνας της Χαμάς, η οποία στοχεύει στη δυσφήμιση του Ισραήλ. Και να τονίσει τον ρόλο του ΟΗΕ, ο οποίος αρνείται να διανείμει τρόφιμα. Κάθε influencer μεταφέρει αυτό το μήνυμα, ο καθένας αντλώντας από το δικό του ρεπερτόριο από πρόσωπα, emoji, γυαλιά ηλίου και ειρωνεία.

«Αν ήμουν το Ισραήλ, δεν θα έδινα ούτε καν στη Γάζα ένα ζευγάρι ασορτί κάλτσες», ξεκινά ο Xavier DuRousseau σε ένα βίντεο selfie μπροστά σε βουνά ανθρωπιστικής βοήθειας.

«Αλλά να όλη η βοήθεια που ισχυρίζεστε ότι δεν υπάρχει. Τώρα περπατήστε μαζί μου…», συνεχίζει.

Δείχνει τρόφιμα, νερό, πακέτα βοήθειας, όλα εκεί. «Δεν διανέμονται επειδή η Χαμάς τα συσσωρεύει. Οι ηγέτες τους τρώνε καλά ενώ ο λαός υποφέρει. Γι’ αυτό είναι στο Οζέμπικ. Ο ΟΗΕ φέρνει τρόφιμα απλώς για να φαίνεται απασχολημένος… και μετά τα αφήνει να σαπίσουν, όπως ο πρώην σου που αφήνει έργα μισοτελειωμένα. Και μην ξεχνάτε: Η Αίγυπτος έχτισε το τείχος των ονείρων του Τραμπ και κλείδωσε τη Γάζα. Αλλά ο κόσμος σιωπά γι’ αυτό. Εν τω μεταξύ, η Γάζα έχει ενεργειακούς πόρους – αλλά αντί να τους χρησιμοποιεί για τον λαό της, τους ξοδεύει στην τρομοκρατία. Αυτή είναι η αλήθεια που τα μέσα ενημέρωσης δεν θα σας δείξουν ποτέ», καταλήγει.

Δείτε το:

Κάποιοι μεταφέρθηκαν επίσης στο κέντρο διανομής Khan Younis, όπως η Αμερικανίδα δικηγόρος Brooke Goldstein, γνωστή για την καμπάνια της #EndJewHatred. Προσκληθείσα στη Λωρίδα από αξιωματούχους του Ιδρύματος Ανθρωπιστικής Βοήθειας της Γάζας, του ιδιωτικού οργανισμού που διαχειρίζεται την ανθρωπιστική βοήθεια εντός του θύλακα, περιέγραψε: «Απότομες πτώσεις στις τιμές των βασικών αγαθών μετά την μαζική άφιξη ανθρωπιστικής βοήθειας. Είδα με τα ίδια μου τα μάτια τρόφιμα να παρέχονται σε 13.000 άτομα, συμπεριλαμβανομένων 3.300 γυναικών και παιδιών».

Εν τω μεταξύ, ενώ τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σκιαγραφούν μια ροζ εικόνα που στιγματίζεται από την παρουσία της Χαμάς και την κακοδιαχείριση του ΟΗΕ, τα νέα από το εσωτερικό της Λωρίδας της Γάζας είναι αρκετά διαφορετικά. Σύμφωνα με την τελευταία επίσημη δήλωση του Υπουργείου Υγείας, το οποίο βρίσκεται πλέον στα χέρια σιιτών μαχητών, 289 άνθρωποι έχουν πεθάνει τις τελευταίες εβδομάδες, συμπεριλαμβανομένων 115 παιδιών.