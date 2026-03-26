Το Ισραήλ επιταχύνει τις στρατιωτικές του κινήσεις απέναντι στο Ιράν, φοβούμενο μια ξαφνική κατάπαυση του πυρός από τις ΗΠΑ.

Δημόσια, ο Νετανιάχου και οι αξιωματούχοι του διατυπώνουν ενότητα με τους Αμερικανούς συμμάχους, αλλά ιδιωτικά υπάρχει ανησυχία για το κατά πόσο θα προστατευτούν τα ζωτικά συμφέροντα του Ισραήλ.

Η στρατιωτική προετοιμασία περιλαμβάνει την αύξηση των εφέδρων από 280.000 σε 400.000, δείχνοντας ότι το Ισραήλ θέλει να είναι έτοιμο για κάθε σενάριο.

Επιπλέον, η επιτάχυνση της εκστρατείας ενδέχεται να επηρεάσει και την επιχείρηση κατά της Χεζμπολάχ στον Λίβανο.

Η πρόσφατη συνομιλία του Νετανιάχου με δημάρχους και κοινοτικούς ηγέτες κατά μήκος των συνόρων με τον Λίβανο είχε σκοπό να ενισχύσει το ηθικό και να δείξει ότι το Ισραήλ δεν αφήνει τίποτα στην τύχη. Παράλληλα, η κυβέρνηση παρακολουθεί στενά την αμερικανική διπλωματία, προετοιμαζόμενη για κάθε ανατροπή που μπορεί να φέρει η διαπραγμάτευση με το Ιράν.