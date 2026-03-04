Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε σήμερα (4/3) ότι προχώρησε σε ένα νέο «ευρύ κύμα επιθέσεων» εναντίον στόχων στο Ιράν, ως απάντηση στα διαδοχικά πυραυλικά πλήγματα που εξαπέλυσε η Ισλαμική Δημοκρατία κατά του ισραηλινού εδάφους.

ابتدائی موصول ہونے والی فوٹیج میں تہران، ایران کے دارالحکومت، میں شدید بمباری۔#Iran #Tehran pic.twitter.com/bLn0xyBAph — Ahmad Shehzad (@Ahmadshehzad92) March 4, 2026

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, οι επιθέσεις επικεντρώθηκαν σε ιρανικές θέσεις εκτόξευσης πυραύλων, συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας και άλλες στρατιωτικές υποδομές. Κατά τη διάρκεια της νύχτας, σειρήνες αεροπορικού συναγερμού ήχησαν σε πολλές περιοχές του Ισραήλ, ενώ οι ένοπλες δυνάμεις επιχείρησαν να αναχαιτίσουν τις επιθέσεις.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για σοβαρές ζημιές. Ωστόσο, στην περιοχή του Τελ Αβίβ μία γυναίκα τραυματίστηκε ελαφρά από θραύσματα, σύμφωνα με την αστυνομία.