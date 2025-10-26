Επιμέλεια: Εβελίνα Δαβάκη

Ομάδες του Ερυθρού Σταυρού και της Αιγύπτου έλαβαν άδεια να ερευνήσουν για τον εντοπισμό σορών ομήρων πέρα από την «κίτρινη γραμμή», που οριοθετεί την απόσυρση του ισραηλινού στρατού στη Λωρίδα της Γάζας, δήλωσε σήμερα, Κυριακή 26 Οκτωβρίου, εκπρόσωπος της Ισραηλινής Κυβέρνησης.

Την ίδια ώρα, το Ανθρωπιστικό Ίδρυμα για τη Γάζα (GHF), ιδιωτικός μη κερδοσκοπικός οργανισμός υποστηριζόμενος από το Ισραήλ και τις ΗΠΑ, δήλωσε το Σάββατο, 25 Οκτωβρίου, έτοιμος να ξαναρχίσει να διανέμει ανθρωπιστική βοήθεια στον πληθυσμό της Λωρίδας της Γάζας, σύμφωνα με μήνυμα εκπροσώπου του με τον οποίο επικοινώνησε το Γαλλικό Πρακτορείο.

Ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός με αδιαφανή χρηματοδότηση είχε επικριθεί με σφοδρότητα από τον ΟΗΕ και ανθρωπιστικές ΜΚΟ, αφότου είχε αρχίσει τη δράση του στον εμπόλεμο παλαιστινιακό θύλακα τον Μάιο.

Τότε, οι επιχειρήσεις του είχαν σημαδευτεί από τους θανάτους 1.000 και πλέον ανθρώπων, κοντά στις εγκαταστάσεις του, όπως είχε ανακοινώσει η Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ