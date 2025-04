Δύο ισραηλινοί πύραυλοι έπληξαν τα ξημερώματα πτέρυγα κεντρικού νοσοκομείου της Γάζας, καταστρέφοντας το τμήμα επειγόντων περιστατικών και το τμήμα υποδοχής και προκαλώντας σημαντικές ζημιές σε άλλα κτίρια, δήλωσαν υγειονομικοί, σε ένα πλήγμα που σύμφωνα με το Ισραήλ είχε στόχο μαχητές της Χαμάς που χρησιμοποιούσαν τις εγκαταστάσεις αυτές.

Το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό στο νοσοκομείο Αλ-Αχλί Άραμπ, που ονομάζεται και νοσοκομείο Βαπτιστών, απομάκρυνε τους ασθενείς από το κτίριο κατόπιν προειδοποιητικού τηλεφωνήματος από κάποιον που ισχυρίστηκε πως ήταν μέλος των ισραηλινών δυνάμεων ασφαλείας, λίγη ώρα πριν από την επίθεση. Δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα, σύμφωνα με την Πολιτική Προστασία.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι είχε λάβει μέτρα για να ελαχιστοποιήσει τον κίνδυνο για τους αμάχους πριν πλήξει το συγκρότημα, το οποίο χρησιμοποιούσαν μαχητές της Χαμάς για να σχεδιάζουν επιθέσεις.

#BREAKING: The IDF and Shin Bet confirm an overnight strike on a Hamas command center operating inside Al Ahli Hospital in northern Gaza.

Hamas terrorists were using the hospital to plan and direct attacks against Israeli civilians and troops.

The IDF says it took steps to… pic.twitter.com/Bif3Eo2kRD

— Israel War Room (@IsraelWarRoom) April 13, 2025