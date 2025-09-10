Μαχητικά αεροσκάφη της ισραηλινής πολεμικής αεροπορίας χτύπησαν σήμερα, Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου, την πρωτεύουσα της Υεμένης, Σαναά, μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο Al Masirah των ανταρτών Χούθι.

Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι μεταξύ των στόχων ήταν στρατόπεδα των Χούθι, η έδρα του τμήματος προπαγάνδας των Χούθι και μια αποθήκη καυσίμων που χρησιμοποιούνταν για τις στρατιωτικές δραστηριότητες του καθεστώτος.

Σύμφωνα με τον στρατό, η επίθεση στη Σαναά ήταν μια απάντηση στις πρόσφατες επιθέσεις των Χούθι εναντίον του Ισραήλ, συγκεκριμένα την εκτόξευση drones και πυραύλων εδάφους-εδάφους προς το ισραηλινό έδαφος. Αυτό περιλαμβάνει την επίθεση με drones των Χούθι στο αεροδρόμιο Ραμόν στο νότιο Ισραήλ, η οποία οδήγησε στο προσωρινό κλείσιμο του εναέριου χώρου και σε τραυματισμούς επιβατών από θραύσματα.

Σύμφωνα με τον αραβικό ιστότοπο Al-Araby, η επίθεση είχε ως στόχο και κυβερνητικά κτήρια των Χούθι, συμπεριλαμβανομένων του Υπουργείου Οικονομικών και του Υπουργείου Άμυνας στο κέντρο της Σαναά.

Το μέσο ενημέρωσης Al-Hadath ανέφερε ότι η επίθεση έπληξε έξι στόχους των Χούθι, με κύριο στόχο ένα αμυντικό συγκρότημα στο κέντρο της πόλης.