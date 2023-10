Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε πως από το Σάββατο 7 Οκτωβρίου έχει χτυπήσει τη Λωρίδα της Γάζας με 6.000 βόμβες που αντιστοιχούν σε 4.000 τόνους εκρηκτικών. «Περίπου 6.000 βόμβες έχουμε ρίξει στη Λωρίδα της Γάζας, συνολικού βάρους 4.000 τόνων εκρηκτικών από την έναρξη της ισραηλινής απάντησης στην επίθεση που εξαπέλυσε το Σάββατο η Χαμάς».

Σύμφωνα με προσωρινό απολογισμό που έδωσαν το μεσημέρι οι παλαιστινιακές αρχές στη Λωρίδα της Γάζας, ο αριθμός των Παλαιστινίων που έχουν σκοτωθεί από τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς ανέρχεται σε 1.417 – εκ των οποίων 447 παιδιά και 248 γυναίκες. Επίσης, 6.268 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί εκεί.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα σήμερα, εκτός λειτουργίας τέθηκαν τα δύο κύρια αεροδρόμια της Συρίας, αυτό της πρωτεύουσας Δαμασκού και εκείνο της βόρειας πόλης του Χαλεπίου, έπειτα από ισραηλινές επιδρομές που εξαπολύθηκαν σήμερα, Πέμπτη 12 Οκτωβρίου, με στόχο τα δύο αυτά αεροδρόμια, μετέδωσαν συριακά μέσα ενημέρωσης.

Οι «ταυτόχρονες» αεροπορικές επιδρομές «κατέστρεψαν τους διαδρόμους προσγείωσης-απογείωσης των δύο αεροδρομίων, θέτοντάς τα εκτός λειτουργίας», τόνισε μια συριακή στρατιωτική πηγή σε κρατικά μέσα ενημέρωσης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Damascus and Aleppo airports reportedly out of service following Israeli strikes. #IsraelPalestineWar #Israel #IsraelPalestineConflict #Gaza #IsrealUnderAttack #طوفان_الاقصى_ pic.twitter.com/y6HvrIZgA6

Το συριακό φιλοκυβερνητικό μέσο ενημέρωσης Sham FM ανέφερε ότι η συριακή αντιαεροπορική άμυνα ενεργοποιήθηκε ως απάντηση στις επιθέσεις.

Το ισραηλινό τηλεοπτικό δίκτυο Channel 12 μετέδωσε ότι ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε ότι εξαπέλυσε δύο ταυτόχρονες επιθέσεις στα δύο αεροδρόμια.

Πηγές ανέφεραν ότι οι επιδρομές στα αεροδρόμια έχουν σκοπό να διαταράξουν ιρανικές γραμμές ανεφοδιασμού προς τη Συρία.

Ο ισραηλινές επιθέσεις γίνονται ενώ ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, Χοσεΐν Αμιραμπντολαχιάν, αναμένεται να επισκεφτεί τη Συρία.

Από το Σάββατο, όταν και ξέσπασε ο πόλεμος μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, πολλοί ανησυχούν πως η κατάσταση μπορεί να κλιμακωθεί και να οδηγήσει στην εμπλοκή της Συρίας, αλλά και του Λιβάνου.

Σύμφωνα μάλιστα με πληροφορίες που δεν έχουν επιβεβαιωθεί, το διεθνές αεροδρόμιο της Δαμασκού χτυπήθηκε από την ισραηλινή πολεμική αεροπορία λίγο πριν προσγειωθεί αεροσκάφος στο οποίο επέβαινε ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, με το αεροσκάφος τελικά να επιστρέφει στην Τεχεράνη.

BREAKING:

The Israel Air Force struck Damascus International Airport in Syria just minutes a plane with Iran's Foreign Minister Hossein Amir-Abdollahian on board.

Instead of landing, the plane is now heading home to Tehran pic.twitter.com/xBkCZEUlNT

— Visegrád 24 (@visegrad24) October 12, 2023