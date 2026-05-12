Ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στο Ισραήλ Μάικ Χάκαμπι δήλωσε σήμερα ότι το Ισραήλ έχει στείλει στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα συστοιχία του αντιαεροπορικού συστήματος «Σιδηρούς Θόλος» και προσωπικό για το χειρισμό της.

«Το Ισραήλ μόλις έστειλε (στα ΗΑΕ) συστοιχίες Iron dome και προσωπικό για να τους βοηθήσουν να τις λειτουργήσουν. Πώς κι έτσι; Επειδή υπάρχει μια εξαιρετική σχέση μεταξύ των ΗΑΕ και του Ισραήλ στη βάση των Συμφωνιών του Αβραάμ», δήλωσε ο Χάκαμπι στη διάρκεια εκδήλωσης στο Τελ Αβίβ, αναφερόμενος στη συμφωνία του 2020 με την οποία το Ισραήλ εγκαθίδρυσε σχέσεις με τα ΗΑΕ.

Πηγή που έχει ενημερωθεί για το θέμα είπε στο Reuters ότι το Ισραήλ έχει στείλει αντιαεροπορικά συστήματα στα ΗΑΕ για να τα βοηθήσει να αμυνθούν απέναντι στις ιρανικές επιθέσεις στη διάρκεια του πολέμου.

Το Ιράν έχει θέσει στο στόχαστρο τα ΗΑΕ περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη χώρα αφότου ξεκίνησε ο πόλεμος των ΗΠΑ και του Ισραήλ με το Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου και συνεχίζει να εξαπολύει επιθέσεις στη διάρκεια της τρέχουσας εκεχειρίας.

Ο υψηλόβαθμος αξιωματούχος των Εμιράτων Ανουάρ Γκάργκας, σύμβουλος του προέδρου, δήλωσε στις 17 Μαρτίου ότι οι επιθέσεις του Ιράν στους Άραβες γείτονές του θα ενισχύσουν τις σχέσεις ανάμεσα στο Ισραήλ και τις αραβικές χώρες που έχουν διπλωματικές σχέσεις μαζί του