Ο πόλεμος του Ισραήλ εναντίον του Ιράν εισέρχεται σε μια δεύτερη φάση, κατά την οποία μαχητικά αεροσκάφη του θα επιτεθούν σε θέσεις βαλλιστικών πυραύλων που βρίσκονται βαθιά κάτω από το έδαφος της αχανούς ασιατικής χώρας, δήλωσαν στο Reuters δύο πηγές που γνωρίζουν τις επιχειρήσεις του Ισραήλ.

Ο ισραηλινός στρατός λέει ότι έχει πλήξει εκατοντάδες ιρανικούς εκτοξευτές πυραύλων πάνω από το έδαφος που θα μπορούσαν να στοχεύσουν ισραηλινές πόλεις.

Η δεύτερη φάση θα περιλαμβάνει καταφύγια (bunkers) όπου αποθηκεύονται βαλλιστικοί πύραυλοι και εξοπλισμός, ανέφεραν οι πηγές, οι οποίες μίλησαν, υπό τον όρο της ανωνυμίας, λόγω της ευαισθησίας του θέματος.

Μία από τις πηγές είπε ότι στόχος του Ισραήλ είναι να εξουδετερώσει την ικανότητα του Ιράν να εξαπολύει αεροπορικές επιθέσεις κατά του Ισραήλ μέχρι το τέλος του πολέμου.