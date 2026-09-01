Το ισραηλινό Πολεμικό Ναυτικό προβαίνει σε στοχευμένες επιχειρησιακές κινήσεις με κύριο μέλημα την αποτροπή της τουρκικής επιθετικότητας στις θαλάσσιες ζώνες της περιοχής.

Η απόφαση αυτή ελήφθη ως άμεση απάντηση στις προσπάθειες του τουρκικού στόλου να επεκτείνει την παρουσία του σε νέες θαλάσσιες περιοχές, όπου το Ισραήλ διατηρεί ζωτικά συμφέροντα. Μέσα από αυτές τις ενέργειες, το Τελ Αβίβ εκπέμπει ένα ξεκάθαρο μήνυμα προς την Άγκυρα, καθιστώντας σαφές ότι η ανεμπόδιστη κίνηση των τουρκικών ναυτικών δυνάμεων δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένη.

Η ισραηλινή επιτήρηση κοντά σε Ελλάδα και Κύπρο

Οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις βρίσκονται πλέον σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας, παρακολουθώντας στενά κάθε κίνηση της Τουρκίας στον αέρα, στη θάλασσα και την ξηρά.

Το εύρος της ισραηλινής επιτήρησης εκτείνεται σε περιοχές κοντά στην Ελλάδα και την Κύπρο, ενώ καλύπτει ακόμη και τα πλέον ακραία σενάρια εμπλοκής στη Συρία ή τη Γάζα.

Αν και το Τελ Αβίβ αναγνωρίζει την υπολογίσιμη ισχύ του τουρκικού ναυτικού, η πλέον επικίνδυνη εστία έντασης εντοπίζεται στη Συρία. Η πρόσφατη ισραηλινή αεροπορική επιδρομή σε συριακή βάση είχε ως στόχο να αποτρέψει την εγκατάσταση τουρκικών συστημάτων ραντάρ που θα περιόριζαν την ελευθερία κινήσεων του Ισραήλ.

Παράλληλα, το Ισραήλ απορρίπτει κατηγορηματικά οποιαδήποτε πιθανή συμμετοχή της Τουρκίας στη Διεθνή Δύναμη Σταθεροποίησης για τη Λωρίδα της Γάζας, διαχωρίζοντας τα βαθύτερα θρησκευτικά και στρατηγικά κίνητρα της Άγκυρας στη Συρία από την προσπάθεια αύξησης της περιφερειακής της επιρροής μέσω του παλαιστινιακού θύλακα.

Η αναζήτηση κοινού μετώπου με το Κάιρο

Στο πλαίσιο αυτό, το Ισραήλ εξετάζει τη δυνατότητα διαμόρφωσης ενός κοινού μετώπου με την Αίγυπτο, παρά τις πρόσφατες διπλωματικές προσπάθειες επαναπροσέγγισης μεταξύ Άγκυρας και Καΐρου.

Τόσο το Τελ Αβίβ, όσο και το Κάιρο παρακολουθούν με ανησυχία την αυξημένη παρουσία του Ιράν στα Στενά του Ορμούζ. Ενδέχεται να εντοπίσουν ένα κοινό συμφέρον στην παρεμπόδιση της Τουρκίας από το να καταστεί μια ανεξέλεγκτη περιφερειακή δύναμη. Μέχρι στιγμής, η ναυτική συνεργασία Ισραήλ και Αιγύπτου έχει περιοριστεί σε πολυμερείς ασκήσεις, χωρίς να έχει δοκιμαστεί απέναντι σε μια άμεση πρόκληση στη Μεσόγειο.

Η επαναπροσέγγιση Αιγύπτου και Τουρκίας

Ωστόσο, η γεωπολιτική σκακιέρα περιλαμβάνει και εναλλακτικές αναγνώσεις, με κάποιους αναλυτές να θεωρούν ότι η προσέγγιση Αιγύπτου και Τουρκίας σηματοδοτεί μια βαθύτερη δομική αλλαγή.

Η επίσκεψη του Αιγύπτιου Υπουργού Άμυνας στην Άγκυρα τον Ιούλιο, ενίσχυσε τις ανησυχίες για τη δημιουργία ενός άξονα που θα μπορούσε να λειτουργήσει εις βάρος των ισραηλινών συμφερόντων. Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε αντίθεση με τη μακρά περίοδο έντασης μεταξύ των προέδρων Ερντογάν και Σίσι, οι οποίοι για πάνω από μία δεκαετία διατηρούσαν βαθιές ιδεολογικές διαφορές με αιχμή την υποστήριξη της Μουσουλμανικής Αδελφότητας.

Σήμερα, το Κάιρο επιδιώκει την απόκτηση προηγμένης τουρκικής αμυντικής τεχνολογίας, ενώ η Άγκυρα αναζητά έναν ισχυρό εταίρο για τη νομιμοποίηση των θαλάσσιων διεκδικήσεών της.

Επιχειρησιακός συντονισμός

Η στρατιωτική συνεργασία μεταξύ Αιγύπτου και Τουρκίας έχει ήδη αποκτήσει ουσιαστικό περιεχόμενο, ξεπερνώντας το επίπεδο της απλής διπλωματίας. Κοινές αεροπορικές και ναυτικές ασκήσεις, όπως η Anatolian Eagle και η Golden Eagle, απέδειξαν ένα υψηλό επίπεδο διαλειτουργικότητας και επιχειρησιακού συντονισμού μεταξύ των δύο χωρών.

Ορισμένοι αναλυτές υποστηρίζουν ότι αυτές οι κινήσεις υποδηλώνουν μια σταδιακή σύγκλιση των στρατιωτικών δογμάτων των δύο ισχυρότερων δυνάμεων της περιοχής, γεγονός που προκαλεί προβληματισμό.

Τα όρια της προσέγγισης και τα αιγυπτιακά συμφέροντα

Παρά ταύτα, υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι του ισραηλινού Ναυτικού εκτιμούν ότι οι διαχρονικές ανησυχίες της Αιγύπτου για την τουρκική θαλάσσια επέκταση συνεχίζουν να λειτουργούν υπέρ των συμφερόντων του Ισραήλ.

Ο Πρόεδρος Σίσι διατηρεί σοβαρές επιφυλάξεις για τις τουρκικές πρωτοβουλίες στη Λιβύη και σε άλλα μέτωπα όπου τα συμφέροντα των δύο κρατών συγκρούονται. Σε αυτά ακριβώς τα σημεία τριβής, το Κάιρο θα μπορούσε να βρει κοινό έδαφος συνεργασίας όχι μόνο με το Ισραήλ, αλλά και με την Ελλάδα και την Κύπρο, συγκροτώντας ένα αποτελεσματικό αντίβαρο απέναντι στις αναθεωρητικές τάσεις της Άγκυρας.

Η εμβάθυνση του ελληνοϊσραηλινού αμυντικού άξονα

Σε αυτό το περίπλοκο περιβάλλον, η αμυντική συνεργασία μεταξύ Ελλάδας και Ισραήλ ενισχύεται σταθερά. Η πρόσφατη επίσκεψη του Αρχηγού του ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού στο Ισραήλ και οι επαφές του με την ισραηλινή ηγεσία, καθώς και με την επίλεκτη μονάδα ειδικών επιχειρήσεων Shayetet 13, επιβεβαιώνουν την εμβάθυνση των στρατιωτικών δεσμών.

Οι δύο πλευρές θωρακίζουν περαιτέρω τους μηχανισμούς συντονισμού και την επιχειρησιακή τους ετοιμότητα, διαμορφώνοντας έναν ισχυρό πυλώνα σταθερότητας απέναντι στις μεταβαλλόμενες ισορροπίες της Ανατολικής Μεσογείου.