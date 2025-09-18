Το Ισραήλ εξαπέλυσε σήμερα αεροπορικά πλήγματα σε αρκετές περιοχές του νοτίου Λιβάνου, μετά την ειδοποίησή του προς τους κατοίκους να τις εκκενώσουν, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου (ANI) και τον ισραηλινό στρατό.

Λίγο νωρίτερα, ο πρωθυπουργός του Λιβάνου Ναουάφ Σαλάμ είχε καλέσει τη διεθνή κοινότητα να ασκήσει “μέγιστη πίεση” στο Ισραήλ ώστε να σταματήσει τις επιθέσεις του κατά του Λιβάνου, όπου το Ισραήλ δηλώνει ότι έχει στόχο το φιλοϊρανικό κίνημα Χεζμπολάχ.

“Ο Λίβανος καλεί τη διεθνή κοινότητα, και κυρίως τις χώρες υπό την αιγίδα των οποίων επιτεύχθηκε η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, να ασκήσουν μέγιστη πίεση στο Ισραήλ ώστε να σταματήσει αμέσως τις επιθέσεις του”, τόνισε κατά τη διάρκεια συνεδρίασης της κυβέρνησης.

Η Γαλλία και οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι οι κύριοι εγγυητές της εκεχειρίας που επιτεύχθηκε τον Νοέμβριο.

Ο Σαλάμ δήλωσε ότι η προειδοποίηση για εκκένωση έρχεται σε αντίθεση με τις διεθνείς ειρηνευτικές προσπάθειες και καταδίκασε τις επιθέσεις, κατηγορώντας το Ισραήλ ότι αψηφά τον μηχανισμό κατάπαυσης του πυρός που θεσπίστηκε βάσει του ψηφίσματος 1701 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Η κυβέρνηση του Λιβάνου δεσμεύτηκε να σταματήσει τις εχθροπραξίες και να συμμετάσχει σε συναντήσεις για να διασφαλίσει την εφαρμογή ψηφίσματος του ΟΗΕ που έθεσε τέλος σε μια σειρά συγκρούσεων μεταξύ της Χεζμπολάχ και του Ισραήλ το 2006, έγραψε ο Σαλάμ σε ανάρτηση στην πλατφόρμα X.

Το πρακτορείο ANI μετέδωσε ότι διεξήχθησαν αρκετά πλήγματα στη συνοριακή πόλη Μάις αλ Τζαμπάλ που έχει καταστραφεί από τον τελευταίο πόλεμο μεταξύ της Χεζμπολάχ και του Ισραήλ, καθώς και στο Ντεμπίν και το Κφαρ Τιμπνίτ. Σύμφωνα με λιβανικές πηγές, επλήγησαν και σπίτια.

Το ΑΝΙ μετέδωσε ότι οι δρόμοι που ξεκινούν από το Κφαρ Τεμπνίτ ήταν γεμάτοι κατοίκους που είχαν εγκαταλείψει τα σπίτια τους μετά την ειδοποίηση του ισραηλινού στρατού για εσπευσμένη απομάκρυνσή τους λόγω των επιθέσεων που αναμένονταν.

Ο στρατός άμυνας θα εξαπολύσει “επίθεση σε στρατιωτική υποδομή που ανήκει στη Χεζμπολάχ, τρομοκρατική οργάνωση, σε αρκετές περιοχές του νοτίου Λιβάνου στο εγγύς μέλλον, σε απάντηση στις απαγορευμένες προσπάθειές της να αποκαταστήσει τις δραστηριότητές της στην περιοχή”, έγραψε νωρίτερα στα αραβικά ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού, συνταγματάρχης Αβιχάι Αντραΐ, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε στη συνέχεια ότι εξαπέλυσε τα πλήγματα.

Ο Λίβανος δέχεται πιέσεις από τις ΗΠΑ, τη Σαουδική Αραβία και τους εγχώριους αντιπάλους της Χεζμπολάχ να αφοπλίσει το σιιιτικό κίνημα.

Η Χεζμπολάχ έχει δηλώσει ότι θα ήταν σοβαρό λάθος ακόμη και να συζητηθεί ο αφοπλισμός, καθώς το Ισραήλ συνεχίζει τις αεροπορικές επιδρομές στον Λίβανο και καταλαμβάνει μεγάλες περιοχές στο νότιο τμήμα του.

Υπό την αμερικανική πίεση και υπό τον φόβο μιας κλιμάκωσης των ισραηλινών επιθέσεων, η κυβέρνηση του Λιβάνου έδωσε εντολή τον περασμένο μήνα στον στρατό να επεξεργαστεί ένα σχέδιο για τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ, η οποία έχει αποδυναμωθεί από τον πόλεμο.

Σύμφωνα με τη Βηρυτό, ο στρατός του Λιβάνου αναμένεται να ολοκληρώσει τον αφοπλισμό αυτό σε τρεις μήνες όσον αφορά τον νότο της χώρας, κοντά στα σύνορα με το Ισραήλ.

Την Τετάρτη, τουλάχιστον δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ισραηλινό πλήγμα εναντίον αυτοκινήτου στην πόλη Μπααλμπέκ, στον ανατολικό Λίβανο, ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου.