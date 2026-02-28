Το Ισραήλ εξαπέλυσε «προληπτική» επίθεση εναντίον του Ιράν, ανακοίνωσε ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας, Ισραέλ Κατς.

«Το κράτος του Ισραήλ εξαπέλυσε προληπτική επίθεση εναντίον του Ιράν για να εξαλείψει τις απειλές εναντίον του κράτους του Ισραήλ», δήλωσε συγκεκριμένα ο Κατς και κήρυξε «ειδική και άμεση κατάσταση έκτακτης ανάγκης σε όλη τη χώρα».

Πυκνός καπνός υψώνεται από το κέντρο της Τεχεράνης, μεταδίδει το ιρανικό πρακτορείο ISNA. Το πρακτορείο FARS, από την πλευρά του, μετέδωσε ότι πύραυλοι έπληξαν την κεντρική συνοικία Τζομχούρι στην πρωτεύουσα του Ιράν και τον δρόμο όπου βρίσκεται το πανεπιστήμιο της πόλης.

Λίγο αργότερα, ο Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε την εμπλοκή των ΗΠΑ στην επίθεση.

Δείτε live από Ιράν και Ισραήλ: