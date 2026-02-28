Το Ισραήλ εξαπέλυσε «προληπτική» επίθεση εναντίον του Ιράν, ανακοίνωσε ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας, Ισραέλ Κατς.
«Το κράτος του Ισραήλ εξαπέλυσε προληπτική επίθεση εναντίον του Ιράν για να εξαλείψει τις απειλές εναντίον του κράτους του Ισραήλ», δήλωσε συγκεκριμένα ο Κατς και κήρυξε «ειδική και άμεση κατάσταση έκτακτης ανάγκης σε όλη τη χώρα».
Πυκνός καπνός υψώνεται από το κέντρο της Τεχεράνης, μεταδίδει το ιρανικό πρακτορείο ISNA. Το πρακτορείο FARS, από την πλευρά του, μετέδωσε ότι πύραυλοι έπληξαν την κεντρική συνοικία Τζομχούρι στην πρωτεύουσα του Ιράν και τον δρόμο όπου βρίσκεται το πανεπιστήμιο της πόλης.
Λίγο αργότερα, ο Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε την εμπλοκή των ΗΠΑ στην επίθεση.
«Ασφαλής ο Πεζεσκιάν»
Ο πρόεδρος του Ιράν, ο Μασούντ Πεζεσκιάν, είναι ασφαλής, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων MEHR, λίγη ώρα αφού άλλο ιρανικό μέσο ενημέρωσης ανέφερε ότι τουλάχιστον επτά πύραυλοι έπληξαν την περιοχή του προεδρικού μεγάρου στην Τεχεράνη και το συγκρότημα όπου διαμένει ο ανώτατος ηγέτης της Ισλαμικής Δημοκρατίας, Αλί Χαμενεΐ.
Ο Τραμπ επιβεβαιώνει την εμπλοκή των ΗΠΑ στην επίθεση με διάγγελμά του
Ο Αμερικανός Πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε ότι οι ΗΠΑ έχουν ξεκινήσει «ευρείες στρατιωτικές επιχειρήσεις» στο Ιράν.
«Στόχος μας είναι να υπερασπιστούμε τον αμερικανικό λαό εξαλείφοντας τις επικείμενες απειλές από το ιρανικό καθεστώς», δήλωσε ο Τραμπ σε βίντεο που ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
«Θα καταστρέψουμε τους πυραύλους του Ιράν», διαβεβαίωσε, «θα εξαλείψουμε το πολεμικό ναυτικό τους», πρόσθεσε.
Ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε ότι οι ΗΠΑ «θα διασφαλίσουν ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο».
Παράλληλα, τόνισε ότι οι ΗΠΑ έχουν λάβει κάθε δυνατό μέτρο για να περιορίσουν τους κινδύνους στο αμερικανικό προσωπικό που βρίσκεται στην περιοχή, όμως προειδοποίησε ότι «ενδέχεται να χαθούν Αμερικανοί και ενδέχεται να υποστούμε απώλειες».
Κλειστός ο εναέριος χώρος του Ιράν - Προβλήματα στις τηλεπικοινωνίες
«Το είδος της έκρηξης υποδηλώνει ότι πρόκειται για επίθεση με πυραύλους», μετέδωσε το ιρανικό πρακτορείο FARS, σχετικά με την κοινή επιχείρηση ΗΠΑ – Ισραήλ.
Όπως μετέδωσαν άλλα ιρανικά μέσα ενημέρωσης, εκρήξεις έχουν ακουστεί στο ανατολικό και το δυτικό τμήμα της Τεχεράνης, ενώ στόχος επίθεσης φέρεται να ήταν και το αεροδρόμιο Μέραμπαντ.
Το πρακτορείο TASNIM ανέφερε ότι ο εναέριος χώρος του Ιράν έχει κλείσει, ενώ, με βάση ιρανικά μέσα ενημέρωσης, έχει πέσει το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας σε περιοχές της ανατολικής και δυτικής Τεχεράνης και καταγράφονται προβλήματα στη σύνδεση στο διαδίκτυο.
Αμερικανικά πλήγματα από αέρος και θαλάσσης
Αμερικανός αξιωματούχος επιβεβαίωσε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη αμερικανικά πλήγματα εναντίον του Ιράν.
Σύμφωνα με το Reuters, τα αμερικανικά πλήγματα εξαπολύονται από αέρος και θαλάσσης.
Ουρές στα πρατήρια βενζίνης της Τεχεράνης - Κάτοικοι εγκαταλείπουν την πρωτεύουσα
Εκρήξεις ακούγονται και σε άλλες πόλεις του Ιράν, εκτός της πρωτεύουσας Τεχεράνης, μετέδωσε το FARS.
Σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων, εκρήξεις έχουν ακουστεί στην Ισφαχάν, την Κομ, την Καράζ και την Κερμανσάχ, ενώ το πρακτορείο IRNA έκανε λόγο για εκρήξεις στην Ταμπρίζ.
Στο μεταξύ αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν στο Reuters ότι μεγάλες ουρές οχημάτων σχηματίζονται στα πρατήρια βενζίνης της Τεχεράνης, καθώς πολλοί κάτοικοι της πρωτεύουσας την εγκαταλείπουν.
Μετακινήσεις αμερικανικών αεροσκαφών στη Μέση Ανατολή προϊδέαζαν για επίθεση στο Ιράν
Οι χθεσινές μετακινήσεις αμερικανικών Globemaster (εναέριας τροφοδοσίας καύσιμων) από Λουξεμβούργο σε Ιορδανία και Σαουδική Αραβία προϊδέαζαν ότι κάποια επιχείρηση βρισκόταν σε εξέλιξη στο Ιράν.
Ιράν: Η απάντηση μας θα είναι σκληρή
Σύμφωνα με το ΒΒC, το Ιράν ανέφερε ότι αν υπάρξουν πλήγματα εναντίον υποδομών του η απάντησή του θα είναι σκληρή.
Με αμερικανική συμμετοχή η επιχείρηση
Οι ΗΠΑ συμμετείχαν στις επιθέσεις στο Ιράν, επιβεβαίωσε Αμερικανός αξιωματούχος στην εφημερίδα «The Times of Israel».
Η εφημερίδα «New York Times», επικαλούμενη επίσης Αμερικανό αξιωματούχο, ανέφερε ότι ακόμα βρίσκονται σε εξέλιξη αμερικανικά πλήγματα εναντίον του Ιράν.
Ο Χαμενεΐ απομακρύνθηκε από την Τεχεράνη
Ο Χαμενεΐ απομακρύνθηκε από την Τεχεράνη και μεταφέρθηκε σε ασφαλές συγκρότημα κατοικιών, μεταδίδει το Reuters.
Διεθνή μέσα κάνουν λόγο για κοινή επιχείρηση ΗΠΑ - Ισραήλ
Για κοινή επιχείρηση του Ισραήλ με τις ΗΠΑ κάνουν λόγο οι Wall Street Journal και New York Times.
Πληροφορίες για πλήγμα στην κατοικία του Ιρανού Προέδρου
Πληροφορίες κάνουν λόγο για πλήγμα του Ισραήλ στην κατοικία του Ιρανού Προέδρου, Μασούντ Πεζεσκιάν.
Καπνοί στον ουρανό της Τεχεράνης
Σειρήνες ήχησαν στο Ισραήλ
Ο ισραηλινός στρατός, από την πλευρά του, επεσήμανε ότι επιβάλλεται «απαγόρευση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και των συγκεντρώσεων», ενώ συνέστησε στους πολίτες να εργαστούν από το σπίτι.
Οι σειρήνες προειδοποίησης για αεροπορικές επιδρομές ήχησαν σε διάφορες περιοχές της χώρας, «προκειμένου να προετοιμαστούν οι πολίτες για το ενδεχόμενο να εκτοξευθούν πύραυλοι εναντίον του Ισραήλ» ως αντίποινα, πρόσθεσαν οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις.
Την ίδια ώρα, η υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας του Ισραήλ ανακοίνωσε ότι το υπουργείο Μεταφορών έχει κλείσει τον ισραηλινό εναέριο χώρο για τις πολιτικές πτήσεις και κάλεσε τους πολίτες να μην προσέρχονται στα αεροδρόμια.
