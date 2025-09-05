Ένα πολυώροφο κτήριο στη Γάζα ανακοίνωσε ότι έπληξε ο ισραηλινός στρατός, το οποίο όπως υποστήριξε χρησιμοποιείται από την παλαιστινιακή οργάνωση Χαμάς.

Το πλήγμα ήρθε μετά την ανακοίνωση του Ισραήλ ότι ετοιμάζεται να καταλάβει την πόλη.

«Στο εσωτερικό του κτηρίου, η Χαμάς εγκατέστησε υποδομές προκειμένου να ετοιμάσει και να εξαπολύσει επιθέσεις εναντίον των στρατιωτών του ισραηλινού στρατού στην περιοχή», σύμφωνα με ανακοίνωση του στρατού.

The moment Israeli fighter jets showered the Mushtaha Tower in Gaza City with missiles this afternoon, reducing it to rubble and displacing hundreds of its residents as well as many others who had sought refuge nearby. pic.twitter.com/6d1Ip3FU1X — Quds News Network (@QudsNen) September 5, 2025

Πριν από την επίθεση «ελήφθησαν προληπτικά μέτρα προκειμένου να περιοριστούν οι βλάβες στους αμάχους, κυρίως προηγούμενες προειδοποιήσεις στον πληθυσμό, χρήση πυρομαχικών ακριβείας, αεροπορική επιτήρηση και πληροφορίες μυστικών υπηρεσιών», προστίθεται στην ανακοίνωση.

Το 12οροφο κτίριο- το οποίο ονομάζεται «Ο Πύργος Μουστάχα» – που χτύπησαν οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) είναι ένα από τα ψηλότερα στην πόλη της Γάζας.

Σύμφωνα με το Al Jazeera, από την επίθεση προκλήθηκαν μεγάλες καταστροφές, ενώ αρκετοί άμαχοι που τραυματίστηκαν μεταφέρθηκαν στο νοσκομείο αλ Σίφα για να λάβουν ιατρική περίθαλψη.