Ένα σοκαριστικό βίντεο κάνει από χθες το γύρο του διαδικτύου με Ρώσο δημοσιογράφο να δίνει ανταπόκριση και πίσω του ακριβώς να πέφτει πύραυλος του Ισραήλ. Η σκηνή κόβει την ανάσα, καθώς ο άνθρωπος γλίτωσε από καθαρή τύχη και μεταφέρθηκε τραυματισμένος για τις πρώτες βοήθεις στο νοσοκομείο.

Ο ίδιος σήμερα σε ανάρτησή του αναφέρει ότι το χτύπημα δεν ήταν τυχαίο και το Ισραήλ τον στοχοποίησε:

«Το Ισραήλ προσπάθησε να με σκοτώσει σε μια στοχευμένη αεροπορική επιδρομή στο νότιο Λίβανο, καθώς έκανα ρεπορτάζ, για τη στόχευση γεφυρών και την αναγκαστική εκτόπιση 1 εκατομμυρίου ανθρώπων, μια επιχείρηση εθνοκάθαρσης μεγαλύτερης κλίμακας από τη Νάκμπα. Δεν έχω καμία απολύτως αμφιβολία ότι αυτό ήταν σκόπιμο. Παρά τους ισχυρισμούς, δεν υπήρχαν προειδοποιήσεις πριν από την επίθεση και δεν στάλθηκαν ειδοποιήσεις στον Λιβανέζικο Στρατό που μας επέτρεψε να κινηματογραφήσουμε. Αλλά αν το Ισραήλ πιστεύει ότι η σημερινή επίθεση θα μας φιμώσει και θα μας κρατήσει μακριά από το πεδίο της μάχης, κάνουν πολύ, πολύ λάθος».

