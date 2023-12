Ισραηλινές δυνάμεις και μαχητές της Χεζμπολάχ αντάλλαξαν το Σάββατο (2/12) πυρά κατά μήκος των συνόρων Ισραήλ-Λιβάνου δυο μέρες, μετά την κατάρρευση της εκεχειρίας στη Γάζα μεταξύ της παλαιστινιακής οργάνωσης Χαμάς και του Ισραήλ.

Η υποστηριζόμενη από το Ιράν, Χεζμπολάχ ανέφερε σε δήλωσή της, ότι ένας από τους μαχητές της σκοτώθηκε, αλλά δεν διευκρίνισε πότε.

Τρεις άνθρωποι στο νότιο Λίβανο σκοτώθηκαν από ισραηλινούς βομβαρδισμούς την Παρασκευή, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου.

Η Χεζμπολάχ είπε ότι δύο από τους νεκρούς ήταν μαχητές της.

Η ισραηλινή αεροπορία και το πυροβολικό έπληξαν στόχους της Χεζμπολάχ στον Λίβανο, δήλωσε ο στρατός, μετά την εκτόξευση ρουκετών σε ορισμένα φυλάκια της κοντά στα σύνορα.

Η Χεζμπολάχ είπε επίσης ότι εκτόξευσε ρουκέτες προς τουλάχιστον πέντε ισραηλινές θέσεις σήμερα το απόγευμα.

