Το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών ζήτησε σήμερα η υπηρεσία αρωγής και έργων του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες (UNRWA) «να αντικατασταθεί με υπηρεσίες αφιερωμένες στην πραγματική ειρήνη και την ανάπτυξη» μετά τους ισχυρισμούς ότι μέλη του προσωπικού της είχαν εμπλοκή στις επιθέσεις της Χαμάς την 7η Οκτωβρίου.

Σε ανάρτησή του σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, ο Ίσραελ Κατς προέτρεψε επίσης και άλλες χώρες να ακολουθήσουν το παράδειγμα των Ηνωμένων Πολιτειών, της Αυστραλίας, του Καναδά, της Βρετανίας, της Ιταλίας και της Φινλανδίας, οι οποίες σταμάτησαν τη χρηματοδότηση της UNRWA.

The U.S., Canada, Finland, Australia, Italy, and the UK have stopped funding @UNRWA due to staff involvement in the October 7 massacre. I call for more nations to join in. @UNRWA's ties with Hamas, providing refuge for terrorists, and perpetuating its rule are undeniable. The…

— ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) January 27, 2024