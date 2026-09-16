Στις 28 Σεπτεμβρίου, κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Υψηλού Επιπέδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών θα λάβει χώρα εκδήλωση για την 25η επέτειο της Διάσκεψης του Ντέρμπαν.

Η διάσκεψη είχε ως στόχο την καταπολέμηση του ρατσισμού, αλλά, σύμφωνα με το Ισραήλ, εξελίχθηκε σε ένα από τα πλέον διαβόητα σύμβολα αντισημιτισμού και απονομιμοποίησης του Ισραήλ στη διεθνή σκηνή.

Όπως αναφέρει η Μόνιμη Αντιπροσωπεία του Ισραήλ στα Ηνωμένα Έθνη κατά την αρχική Διάσκεψη του Ντέρμπαν, που πραγματοποιήθηκε στη Νότια Αφρική το 2001, στο Φόρουμ των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων διανεμήθηκε αντισημιτικό υλικό, συμπεριλαμβανομένων γελοιογραφιών ναζιστικού τύπου και συνθημάτων που παρέπεμπαν στην καταστροφή του εβραϊκού λαού. Το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες αποχώρησαν από τη διάσκεψη, αφού οι συμμετέχουσες χώρες αρνήθηκαν να καταδικάσουν τη ρητορική κατά του Ισραήλ.

Η ισραηλινή πλευρά τονίζει ότι η αρνητική κληρονομιά του Ντέρμπαν αποτέλεσε τη βάση για διεθνείς εκστρατείες κατά του Ισραήλ, μεταξύ άλλων για κατηγορίες περί απαρτχάιντ, νομικές εκστρατείες και το κίνημα BDS. Με την πάροδο των ετών, αυξανόμενος αριθμός χωρών αρνήθηκε να συμμετάσχει στις επετειακές και μεταγενέστερες εκδηλώσεις.

Δεκατέσσερις χώρες μποϊκόταραν τη διάσκεψη του 2011, ενώ έως το 2021 δεκάδες κράτη-μέλη του ΟΗΕ είχαν αρνηθεί να συμμετάσχουν.

Ενόψει της προσεχούς εκδήλωσης, το Ισραήλ καλεί τα κράτη-μέλη του ΟΗΕ να την μποϊκοτάρουν, προκειμένου, όπως υποστηρίζει, “να μην νομιμοποιήσουν μια διαδικασία η οποία εδώ και χρόνια χρησιμοποιείται για τη διάδοση αντισημιτισμού και μίσους κατά του Ισραήλ”.

Ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος του Ισραήλ στα Ηνωμένα Έθνη, Ντάνι Ντανόν σε δήλωση του στους ανταποκριτές του ΟΗΕ ανέφερε ότι «σε δύο εβδομάδες, τα Ηνωμένα Έθνη θα σηματοδοτήσουν τη συμπλήρωση 25 ετών από τη Διάσκεψη του Ντέρμπαν, μια εκδήλωση που υποτίθεται ότι είχε στόχο την καταπολέμηση του ρατσισμού, αλλά αντί γι’ αυτό μετατράπηκε σε πλατφόρμα αντισημιτισμού και δαιμονοποίησης του Ισραήλ. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να γιορτάζεται αυτή η τοξική κληρονομιά».

Ο κ. Ντανόν πρόσθεσε ότι «οι χώρες που πραγματικά αντιτίθενται στον ρατσισμό και τον αντισημιτισμό θα πρέπει να πράξουν το σωστό και να μποϊκοτάρουν αυτή την εκδήλωση».

Πηγή: ΑΜΠΕ