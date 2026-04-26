Ο ισραηλινός στρατός κάλεσε τους κατοίκους επτά χωριών στον νότιο Λίβανο, τα οποία βρίσκονται βόρεια του ποταμού Λιτάνι, να εγκαταλείψουν άμεσα τις εστίες τους ενόψει επικείμενων επιθέσεων.

Συγκεκριμένα, σε ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε στα αραβικά στην πλατφόρμα X, απευθύνεται «επείγουσα ειδοποίηση» προς τους κατοίκους των περιοχών Μιντφούν, Σάκρα, Γιαμάρ αλ-Σάφι, Αρνούν, Ζαουτάρ Ελ-Σαρκίγια, Ζαουτάρ Ελ-Γαρμπίγια και Κφαρ Τιμπνίτ.

Όπως αναφέρεται, οι «επανειλημμένες παραβιάσεις της κατάπαυσης του πυρός» από τη Χεζμπολάχ οδηγούν τις Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις στην ανάγκη ανάληψης δράσης.

Παράλληλα, οι κάτοικοι καλούνται να απομακρυνθούν σε απόσταση τουλάχιστον ενός χιλιομέτρου από τις συγκεκριμένες περιοχές για λόγους ασφαλείας.