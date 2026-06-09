Την έντονη καταδίκη του Ισραήλ προκάλεσαν σήμερα, Τρίτη 9 Ιουνίου, οι αποφάσεις δυτικών κρατών να επιβάλουν περιορισμούς σε οργανώσεις που σχετίζονται με τους ισραηλινούς οικισμούς.

Η αντίδραση αυτή ακολουθεί τις ανακοινώσεις του Γάλλου Υπουργού Εξωτερικών, Ζαν-Νοέλ Μπαρό, σύμφωνα με τις οποίες η Γαλλία, η Βρετανία, ο Καναδάς, η Αυστραλία, η Νέα Ζηλανδία και η Νορβηγία έλαβαν μέτρα κατά προσώπων που ευθύνονται για βιαιοπραγίες εις βάρος Παλαιστινίων στη Δυτική Όχθη. Επιπλέον, το Παρίσι επέβαλε απαγόρευση εισόδου στη γαλλική επικράτεια στον Ισραηλινό Υπουργό Οικονομικών, Μπεζαλέλ Σμότριτς.

Απαντώντας στις κινήσεις αυτές της Γαλλίας, του Ηνωμένου Βασιλείου, του Καναδά, της Αυστραλίας, της Νέας Ζηλανδίας και της Νορβηγίας, ο εκπρόσωπος του Ισραηλινού Υπουργείου Εξωτερικών, Όρεν Μαρμορστάιν, δήλωσε: «Το Ισραήλ απορρίπτει κατηγορηματικά τα απαράδεκτα μέτρα που υιοθέτησαν ξένες κυβερνήσεις εναντίον Ισραηλινών πολιτών, ισραηλινών φορέων και ενός μέλους της κυβέρνησης».

Ο ίδιος συμπλήρωσε πως «ο πραγματικός στόχος αυτών των ενεργειών είναι η απόπειρα επιβολής μιας πολιτικής στάσης γύρω από το δικαίωμα των Εβραίων να εγκαθίστανται στη Γη του Ισραήλ, καθώς και γύρω από την ισραηλινοπαλαιστινιακή διένεξη, όλα αυτά, πίσω από το προπέτασμα μέτρων που υποτίθεται ότι στοχεύουν στην αντιμετώπιση της βίας».