Σκληρές μάχες συνεχίζουν να μαίνονται σήμερα στη Λωρίδα της Γάζας ανάμεσα στη Χαμάς και τον ισραηλινό στρατό, που λέει πως πλέον έχει «πάρει» τη Χαν Γιούνις και καταδιώκει τον φερόμενο ως αρχιτέκτονα της επίθεσης της 7ης Οκτωβρίου εναντίον του Ισραήλ.

Παράλληλα, ανησυχώντας για «πλήρη κατάρρευση της δημόσιας τάξης προσεχώς» στον παλαιστινιακό θύλακο, ο επικεφαλής του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών κάλεσε εκ νέου να κηρυχθεί ανθρωπιστική κατάπαυση του πυρός, προκαλώντας εξαιρετικά πικρή αντίδραση του Ισραήλ.

Παρ’ όλ’ αυτά, η ισραηλινή κυβέρνηση έδωσε πράσινο φως για να παραδίδεται «ελάχιστη» ποσότητα καυσίμων στον παραθαλάσσιο θύλακο, για να αποφευχθεί η «ανθρωπιστική κατάρρευση» και η εκδήλωση επιδημιών.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις, οι οποίες διεξάγουν από την 27η Οκτωβρίου χερσαία επιχείρηση εναντίον της Χαμάς στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας, ανέφεραν πως επεκτείνουν τις επιχειρήσεις τους σε όλο τον θύλακο, ενώ παράλληλα συνεχίζουν να εξαπολύουν μαζικούς αεροπορικούς βομβαρδισμούς.

