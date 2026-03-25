Το Ισραήλ εφαρμόζει στο Λίβανο το ίδιο στρατιωτικό σχέδιο καταστροφής υποδομών ύδρευσης που χρησιμοποίησε στη Γάζα, σύμφωνα με νέα έκθεση της Oxfam.

Σύμφωνα με την ανθρωπιστική οργάνωση, οι ισραηλινές δυνάμεις προκάλεσαν ζημιές σε τουλάχιστον επτά κρίσιμες πηγές νερού στην περιοχή της Μπεκάα μέσα σε μόλις τέσσερις ημέρες, κατά τις πρώτες εβδομάδες της τελευταίας κλιμάκωσης. Οι ζημιές αφορούν δεξαμενές, δίκτυα αγωγών και αντλιοστάσια που κάλυπταν τις ανάγκες σχεδόν 7.000 ανθρώπων.

Η Oxfam επισημαίνει ότι το Ισραήλ επαναλαμβάνει το μοτίβο που ακολούθησε στη Λωρίδα της Γάζας, στοχεύοντας όχι μόνο εγκαταστάσεις ύδρευσης αλλά και δίκτυα ηλεκτροδότησης και γέφυρες, διακόπτοντας ζωτικές υπηρεσίες σε ολόκληρες πόλεις και χωριά. Πολλές από τις πληγείσες εγκαταστάσεις βρίσκονταν υπό αποκατάσταση από προηγούμενες ζημιές.

«Οποιαδήποτε σκόπιμη στέρηση νερού ή παρεμπόδιση παροχής βοήθειας μπορεί να συνιστά έγκλημα πολέμου», τονίζει η Oxfam, υπενθυμίζοντας ότι οι Συμβάσεις της Γενεύης απαγορεύουν ρητά τις επιθέσεις σε υποδομές κρίσιμες για την επιβίωση του πληθυσμού.

Ο Μπασίρ Αγιούμπ, διευθυντής της Oxfam στον Λίβανο, δήλωσε: «Είναι σαφές ότι οι ισραηλινές δυνάμεις επαναλαμβάνουν το ίδιο μοτίβο στον Λίβανο όπως και στη Γάζα. Η ατιμωρησία που απολάμβανε το Ισραήλ στη Γάζα είναι και πάλι εμφανής. Οι πολίτες είναι αυτοί που πληρώνουν το τελικό τίμημα».

Η οργάνωση προειδοποιεί ότι οι μακροπρόθεσμες συνέπειες θα είναι καταστροφικές, καθώς χιλιάδες άνθρωποι ενδέχεται να επιστρέψουν στα σπίτια τους χωρίς πρόσβαση σε καθαρό νερό.

Στο μεταξύ, οι λιβανικές αρχές αναφέρουν ότι από τις 2 Μαρτίου έχουν χάσει τη ζωή τους τουλάχιστον 1.039 άνθρωποι και έχουν τραυματιστεί 2.876, εξαιτίας ισραηλινών επιθέσεων.

Η κλιμάκωση στον Λίβανο συμβαίνει παράλληλα με τις συνεχιζόμενες αμερικανο-ισραηλινές επιθέσεις στο Ιράν, οι οποίες έχουν προκαλέσει πάνω από 1.340 νεκρούς από τις 28 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με την Τεχεράνη. Το Ιράν έχει απαντήσει με επιθέσεις drone και πυραύλων σε ισραηλινές και αμερικανικές θέσεις.