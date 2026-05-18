Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται αυτή την ώρα η επιχείρηση του πολεμικού ναυτικού του Ισραήλ για την αναχαίτιση του στολίσκου των ακτιβιστών, ο οποίος πλέει προς τη Λωρίδα της Γάζας με σκοπό να σπάσει τον ισραηλινό ναυτικό αποκλεισμό του θύλακα.

Μάλιστα, σε ζωντανή μετάδοση, μέλη των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων (IDF) φάνηκαν να πραγματοποίησαν έφοδο (ρεσάλτο) σε τουλάχιστον ένα από τα πλοία της αποστολής.

Οι δυνάμεις του ισραηλινού πολεμικού ναυτικού προχώρησαν στη σύλληψη περίπου 100 ατόμων, πραγματοποιώντας επιβίβαση στα σκάφη των ακτιβιστών, οι οποίοι, σύμφωνα με τις ίδιες αναφορές, συμμορφώθηκαν άμεσα με τις εντολές και σήκωσαν τα χέρια τους.

Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι οι συλληφθέντες πρόκειται να μεταφερθούν στο λιμάνι του Άσντοντ, το μεγαλύτερο της χώρας, όπου αναμένεται να οδηγηθούν για περαιτέρω διαδικασίες.

Παράλληλα, αναφέρεται ότι τέσσερα πολεμικά πλοία του Ισραήλ, τα οποία συμμετείχαν στην επιχείρηση, κάλεσαν τα σκάφη του στολίσκου να ακινητοποιηθούν και να διακόψουν την πλεύση τους, δίνοντας εντολή να σταματήσουν τις μηχανές.

Βίντεο με τις ισραηλινές δυνάμεις να προσεγγίζουν το πλοίο «Munki»

Λίγο νωρίτερα η κίνηση του Gloabl Sumud Flotilla ανέβασε στη σελίδα της στο facebook βίντεο με ταχύπλοα των ισραηλινών δυνάμεων να πλησιάζουν με ταχύτητα το πλοίο «Munki», ΄σωτε να επιβιβαστούν σε αυτό. Έκτοτε η επικοινωνία με το πλοίο διακόπηκε, όπως ανακοίνωσε η κίνηση:

«Το σκάφος του στολίσκου Munki χτυπήθηκε – και η επαφή χάθηκε.

Πριν διακοπεί η επικοινωνία, μέλη του πληρώματος μοιράστηκαν πλάνα που δείχνει τις ισραηλινές δυνάμεις να παρενοχλούν την άοπλη αποστολή σε στενές επαφές. Στο βίντεο καταγράφονται στρατιωτικά σκάφη να πλησιάζουν το ανθρωπιστικό πλοίο, το οποίο μετέφερε μόνο προμήθειες για παιδιά που λιμοκτονούν στη Γάζα.Ο Παγκόσμιος Στολίσκος Sumud περιγράφει τον εαυτό του ως μια ειρηνική αποστολή. Παρ’ όλα αυτά, δέχεται παράνομη επίθεση σε διεθνή ύδατα. Πριν χάσουν επαφή με τον Μούνκι, μοιράστηκαν πλάνα που δείχνουν τις ισραηλινές δυνάμεις να παρενοχλούν την ειρηνική αποστολή», δήλωσαν οι διοργανωτές. Το πλοίο μετέφερε ανθρωπιστική βοήθεια και παιδικές τροφές στην πολιορκημένη Λωρίδα της Γάζας. Η τύχη του πληρώματος παραμένει άγνωστη. Η επαφή δεν έχει αποκατασταθεί»

Νωρίτερα, το ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών είχε εκδώσει προειδοποίηση, ζητώντας από τους συμμετέχοντες σε αυτή την αποστολή να αλλάξουν πορεία και να επιστρέψουν άμεσα, κάνοντας λόγο για «πρόκληση».

Νωρίτερα, το ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών είχε εκδώσει ανακοίνωση στην οποία ανέφερε: «Το Ισραήλ καλεί όλους τους συμμετέχοντες σε αυτή την πρόκληση να αλλάξουν πορεία και να γυρίσουν πίσω αμέσως».

Βάσει των δεδομένων παρακολούθησης, ο λεγόμενος Παγκόσμιος Στόλος «Sumud» («Global Sumud Flotilla»), ο οποίος αποτελείται από περίπου 57 σκάφη, εντοπίζεται αυτή τη στιγμή στα δυτικά της Κύπρου, έχοντας αποπλεύσει την περασμένη Πέμπτη από τα μεσογειακά παράλια της Τουρκίας.

Βίντεο από το ισραηλινό ρεσάλτο:

Ακολουθεί η ανάρτηση του Υπουργείου Εξωτερικών του Ισραήλ:

«Για άλλη μια φορά, μια πρόκληση για χάρη της πρόκλησης: ένας ακόμη λεγόμενος “στολίσκος ανθρωπιστικής βοήθειας” χωρίς ανθρωπιστική βοήθεια. Αυτή τη φορά, δύο βίαιες τουρκικές ομάδες – η Mavi Marmara και η IHH, η τελευταία χαρακτηρισμένη ως τρομοκρατική οργάνωση – αποτελούν μέρος της πρόκλησης.

Ο σκοπός αυτής της πρόκλησης είναι να εξυπηρετήσει τη Χαμάς, να αποσπάσει την προσοχή από την άρνηση της Χαμάς να αφοπλιστεί και να εμποδίσει την πρόοδο του ειρηνευτικού σχεδίου του Προέδρου Τραμπ.

Όπως ξεκαθάρισε το Συμβούλιο Ειρήνης – το οποίο επιβλέπει τις ανθρωπιστικές δραστηριότητες στη Γάζα βάσει του ψηφίσματος 2803 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ: αυτός ο στολίσκος έχει μόνο ως στόχο τη δημοσιότητα. Η Λωρίδα της Γάζας κατακλύζεται από βοήθεια. Μόνο από τον Οκτώβριο του 2025, περισσότεροι από 1,58 εκατομμύρια τόνοι ανθρωπιστικής βοήθειας και χιλιάδες τόνοι ιατρικών εφοδίων έχουν εισέλθει στη Γάζα.

Το Ισραήλ δεν θα επιτρέψει καμία παραβίαση του νόμιμου ναυτικού αποκλεισμού στη Γάζα.

Το Ισραήλ καλεί όλους τους συμμετέχοντες σε αυτή την πρόκληση να αλλάξουν πορεία και να γυρίσουν πίσω αμέσως».

Once again, a provocation for the sake of provocation: another so-called “humanitarian aid flotilla” with no humanitarian aid. This time, two violent Turkish groups – Mavi Marmara and IHH, the latter designated as a terrorist organization – are part of the provocation. The… — Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) May 18, 2026

Θυμίζουμε ότι δεν είναι η πρώτη φορά που το ισραηλινό πολεμικό ναυτικό επεμβαίνει σε διεθνή ύδατα εναντίον των στολίσκων αλληλεγγύης στον παλαιστινιακό λαό της Γάζας, «Global Sumud Flotilla», με αποκορύφωμα την επέμβαση που έκανε στις 30 Απριλίου στα διεθνή ύδατα, δυτικά της Κρήτης και εντός της περιοχής ευθύνης και διάσωσης της Ελλάδας.

Τότε, πολλοί ακτιβιστές, όταν το ισραηλινό πολεμικό ναυτικό τους αποβίβασε στο λιμάνι της Ιεράπετρας στην Κρήτη, είχαν εμφανή σημάδια σοβαρού ξυλοδαρμού, με 30 από αυτούς να μεταφέρονται στο νοσοκομείο Σητείας.