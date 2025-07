Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι αναχαίτισαν πύραυλο ο οποίος εκτοξεύθηκε νωρίς σήμερα το πρωί από την Υεμένη, όπου χθες εξαπέλυσαν καταστροφικά πλήγματα εναντίον λιμανιού στα χέρια των ανταρτών Χούθι, που πρόσκεινται στο Ιράν.

Αφού «ήχησαν σειρήνες» της αεράμυνας σε διάφορους τομείς της ισραηλινής επικράτειας προειδοποιητικά, «πύραυλος που εκτοξεύθηκε από την Υεμένη αναχαιτίστηκε», ανέφεραν οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις μέσω Telegram.

🚨Sirens sounding across Israel following Houthi projectile fire from Yemen🚨 pic.twitter.com/bSPwuV3Axa

— Israel Defense Forces (@IDF) July 22, 2025