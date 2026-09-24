Το μεγαλύτερο υποβρύχιο που είχε στην κατοχή του ποτέ, το INS Drakon, παρέλαβε το Πολεμικό Ναυτικό του Ισραήλ, καθώς το γερμανικής κατασκευής σκάφος ολοκλήρωσε επιτυχώς ένα μυστικό ταξίδι αρκετών εβδομάδων από το λιμάνι του Κίελου στη Βαλτική έως τη Χάιφα.

Η εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού επιβεβαίωσε την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου την άφιξη του υποβρυχίου στο λιμάνι της Χάιφα στη Μεσόγειο, σηματοδοτώντας την ολοκλήρωση μιας κρίσιμης φάσης του πολυετούς εξοπλιστικού προγράμματος της χώρας.

Κατασκευασμένο από τη γερμανική ναυπηγική εταιρεία TKMS στο Κίελο, το INS Drakon είναι το έκτο και τελευταίο υποβρύχιο της κλάσης «Dolphin».

Τα τεχνικά του χαρακτηριστικά το καθιστούν μοναδικό στο είδος του. Το μήκος του ξεπερνά τα 70 μέτρα, καθιστώντας το το μεγαλύτερο σκάφος που έχει υπηρετήσει ποτέ στο Ισραηλινό Ναυτικό, ενώ διαθέτει 10 τορπιλοσωλήνες, επιτρέποντας την εξαπόλυση ευρέος φάσματος τακτικών όπλων και είναι εξοπλισμένο με σύστημα προηγμένης τεχνολογίας.

Η ένταξή του στον στόλο αποτελεί ορόσημο για το πρόγραμμα εκσυγχρονισμού του Ισραήλ, ενισχύοντας την επιχειρησιακή του εμβέλεια απέναντι στις απειλές από το Ιράν, τους Χούθι και την ασφάλεια των θαλάσσιων οδών.

Στρατηγικός ρόλος: Απάντηση στο Ιράν

Ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των Ενόπλων Δυνάμεων του Ισραήλ, Εγιάλ Ζαμίρ, υπογράμμισε ότι το INS Drakon συμβολίζει τη μεταμόρφωση του ναυτικού της χώρας, επιτρέποντάς του να επιχειρεί σε μεγαλύτερες αποστάσεις, για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και με αυξημένη ισχύ πυρός.

Η αυξημένη εμβέλεια του υποβρυχίου κρίνεται ζωτικής σημασίας για τη στρατηγική αποτροπής του Ισραήλ, σε μια περίοδο όπου οι εντάσεις με το Ιράν παραμένουν στο κατακόρυφο.

Παράλληλα, το Ισραήλ παρακολουθεί στενά τις απειλές κατά της ελεύθερης ναυσιπλοΐας στην Ερυθρά Θάλασσα και τα Στενά του Ορμούζ, οι οποίες συνδέονται με τη δράση της φιλοϊρανικής πολιτοφυλακής των Χούθι της Υεμένης.

Μυστικό ταξίδι και αμφιλεγόμενη τεχνολογία

Το ταξίδι του INS Drakon από τη Βαλτική Θάλασσα προς τη Μεσόγειο διήρκεσε λίγο περισσότερο από τρεις εβδομάδες και πραγματοποιήθηκε υπό καθεστώς απόλυτης μυστικότητας, σε μεγάλο βαθμό σε κατάδυση, προκειμένου να αποτραπεί η συλλογή πληροφοριών (intelligence) από ξένες δυνάμεις.

Παρά την άφιξή του στη Χάιφα, το υποβρύχιο δεν θα τεθεί αμέσως σε επιχειρησιακή ετοιμότητα. Τους επόμενους μήνες θα λάβει χώρα η εγκατάσταση εξειδικευμένων ισραηλινών οπλικών και επικοινωνιακών συστημάτων.

Η παράδοση του υποβρυχίου αναδεικνύει τη στενή αμυντική συνεργασία μεταξύ Βερολίνου και Τελ Αβίβ, αν και η εξαγωγή αυτή προκαλεί αντιδράσεις. Αμυντικοί αναλυτές εκτιμούν ότι το INS Drakon διαθέτει τις κατάλληλες μετατροπές ώστε να μπορεί να φέρει και να εκτοξεύσει πυρηνικούς πυραύλους κρουζ (SLCM), παρέχοντας στο Ισραήλ δυνατότητα δεύτερου πλήγματος (second-strike capability).

Την ίδια στιγμή, οι γερμανικές εξαγωγές όπλων προς το Ισραήλ δέχονται πολιτικές πιέσεις λόγω των στρατιωτικών επιχειρήσεων στη Λωρίδα της Γάζας.