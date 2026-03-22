Την πιο εφιαλτική νύχτα από την αρχή του πολέμου με το Ιράν έζησε το βράδυ του Σαββάτου το Ισραήλ, καθώς το Ισραηλινό Στρατιωτικό Ραδιόφωνο μετέδωσε ότι ο Δρ Ζάχι Σλούτσκι, διευθυντής του Ιατρικού Κέντρου Σορόκα, επιβεβαίωσε την άφιξη 150 τραυματιών στο νοσοκομείο από τις ιρανικές πυραυλικές επιθέσεις στις πόλεις Ντιμόνα και Αράντ.

150 άνθρωποι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο

Η πιο δύσκολη νύχτα του πολέμου ήταν η χθεσινή για το Ισραήλ με απολογισμό σχεδόν 150 τραυματίες από τις πυραυλικές επιθέσεις του Ιράν στις δυο ισαρηλινές πόλεις Αράντ και Ντιμόνα. Άγνωστο παραμένει το αν υπάρχουν νεκροί.

Μεταξύ των σοβαρά τραυματισμένων στις επιθέσεις είναι ένα 12χρονο αγόρι που υπέστη τραύματα από θραύσματα ως αποτέλεσμα της επιδρομής στη Ντιμόνα, και ένα 5χρονο κορίτσι που τραυματίστηκε στην επακόλουθη επιδρομή στο Αράντ.

Ισραηλινά μέσα αναφέρουν ότι οι επιδρομές είχαν ως στόχο τις πυρηνικές ερευνητικές εγκαταστάσεις του Ισραήλ, που βρίσκονται περίπου 10 χιλιόμετρα έξω από τη Ντιμόνα και 30 χιλιόμετρα έξω από το Αράντ.

Νετανιάχου: «Πολύ δύσκολη βραδιά»

Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου, αναφέρθηκε στα δύο ιρανικά χτυπήματα αναγνωρίζοντας την «πολύ δύσκολη βραδιά στον αγώνα για το μέλλον». «Θα συνεχίσουμε να χτυπάμε τους εχθρούς μας σε όλα τα μέτωπα με αποφασιστικότητα», πρόσθεσε.

Γιατί δεν αναχαιτίστηκε ο βαλλιστικός πύραυλος

Ο ισραηλινός στρατός (IDF) ανακοίνωσε ότι τα συστήματα αεράμυνας ενεργοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της επίθεσης στην Αράντ, ωστόσο δεν κατάφεραν να αναχαιτίσουν τον βαλλιστικό πύραυλο που έπληξε την πόλη.

Ο εκπρόσωπος του IDF, ταξίαρχος Έφι Ντεφρίν, δήλωσε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα για να διαπιστωθούν τα αίτια της αποτυχίας αναχαίτισης, διευκρινίζοντας ότι δεν πρόκειται για «διαφορετικό ή ιδιαίτερο τύπο πυραύλου». Σύμφωνα με τον ίδιο, το περιστατικό εξετάζεται επιχειρησιακά, προκειμένου να εξαχθούν συμπεράσματα για τη λειτουργία των συστημάτων αεράμυνας.

Τρόμος για γυναίκα που ακούει τον πύραυλο να έρχεται

Συγκλονιστικό είναι το βίντεο που δείχνει γυναίκα να κάθεται στον καναπέ του σπιτιού της, ακούει τον τρομακτικό ήχο του ιρανικού πυραύλου και πριν καταλάβει τι ακριβώς γίνεται όταν αυτός βρίσκει τον στόχο του σπάνε τα παράθυρα του σπιτιού της από το τεράστιο ωστικό κύμα.

Τελεσίγραφο 48 ωρών από Τραμπ για τα Στενά του Ορμούζ – Άμεση απάντηση από Ιράν για αντίποινα σε ενεργειακές υποδομές

Τελεσίγραφο 48 ωρών προς την Τεχεράνη για να ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ απηύθυνε τα ξημερώματα της Κυριακής (22/3) ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, απειλώντας πως σε διαφορετική περίπτωση οι ΗΠΑ θα αφανίσουν τους ιρανικούς σταθμούς παραγωγής ενέργειας. Η απάντηση του Ιράν προς τον Αμερικανό πρόεδρο ήταν άμεση, απειλώντας με πλήγματα σε αμερικανικές και ισραηλινές ενεργειακές υποδομές.

Ειδικότερα, ο Αμερικανός πρόεδρος, σε ανάρτησή του στο Truth Social, λίγο πριν από τις 02:00 τα ξημερώματα (ώρα Ελλάδας) της Κυριακής (22/3), τόνισε ότι «Εάν το Ιράν δεν ανοίξει πλήρως, χωρίς (να υφίσταται) απειλή, τα Στενά του Ορμούζ, εντός 48 ωρών από αυτό το χρονικό σημείο, οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής θα πλήξουν και θα αφανίσουν τους διάφορους σταθμούς παραγωγής ενέργειας (στη χώρα), ξεκινώντας από τον μεγαλύτερο».

Η απάντηση της Τεχεράνης στο τελεσίγραφο του Ντόναλντ Τραμπ ήταν άμεση. «Εάν οι εγκαταστάσεις καυσίμων και ενέργειας του Ιράν δεχθούν επίθεση από τον εχθρό, όλες οι υποδομές ενέργειας, τεχνολογίας πληροφοριών και αφαλάτωσης που ανήκουν στις ΗΠΑ και στο (ισραηλινό) καθεστώς στην περιοχή θα στοχοποιηθούν», δήλωσε εκπρόσωπος των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων, όπως μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Fars.