Την πιο εφιαλτική νύχτα από την αρχή του πολέμου με το Ιράν έζησε το βράδυ του Σαββάτου το Ισραήλ, καθώς το Ισραηλινό Στρατιωτικό Ραδιόφωνο μετέδωσε ότι ο Δρ Ζάχι Σλούτσκι, διευθυντής του Ιατρικού Κέντρου Σορόκα, επιβεβαίωσε την άφιξη 150 τραυματιών στο νοσοκομείο από τις ιρανικές πυραυλικές επιθέσεις στις πόλεις Ντιμόνα και Αράντ.
150 άνθρωποι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο
Η πιο δύσκολη νύχτα του πολέμου ήταν η χθεσινή για το Ισραήλ με απολογισμό σχεδόν 150 τραυματίες από τις πυραυλικές επιθέσεις του Ιράν στις δυο ισαρηλινές πόλεις Αράντ και Ντιμόνα. Άγνωστο παραμένει το αν υπάρχουν νεκροί.
Μεταξύ των σοβαρά τραυματισμένων στις επιθέσεις είναι ένα 12χρονο αγόρι που υπέστη τραύματα από θραύσματα ως αποτέλεσμα της επιδρομής στη Ντιμόνα, και ένα 5χρονο κορίτσι που τραυματίστηκε στην επακόλουθη επιδρομή στο Αράντ.
Ισραηλινά μέσα αναφέρουν ότι οι επιδρομές είχαν ως στόχο τις πυρηνικές ερευνητικές εγκαταστάσεις του Ισραήλ, που βρίσκονται περίπου 10 χιλιόμετρα έξω από τη Ντιμόνα και 30 χιλιόμετρα έξω από το Αράντ.
Δείτε βίντεο από τις ιρανικές επιθέσεις
Νετανιάχου: «Πολύ δύσκολη βραδιά»
Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου, αναφέρθηκε στα δύο ιρανικά χτυπήματα αναγνωρίζοντας την «πολύ δύσκολη βραδιά στον αγώνα για το μέλλον». «Θα συνεχίσουμε να χτυπάμε τους εχθρούς μας σε όλα τα μέτωπα με αποφασιστικότητα», πρόσθεσε.
Γιατί δεν αναχαιτίστηκε ο βαλλιστικός πύραυλος
Ο ισραηλινός στρατός (IDF) ανακοίνωσε ότι τα συστήματα αεράμυνας ενεργοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της επίθεσης στην Αράντ, ωστόσο δεν κατάφεραν να αναχαιτίσουν τον βαλλιστικό πύραυλο που έπληξε την πόλη.
Ο εκπρόσωπος του IDF, ταξίαρχος Έφι Ντεφρίν, δήλωσε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα για να διαπιστωθούν τα αίτια της αποτυχίας αναχαίτισης, διευκρινίζοντας ότι δεν πρόκειται για «διαφορετικό ή ιδιαίτερο τύπο πυραύλου». Σύμφωνα με τον ίδιο, το περιστατικό εξετάζεται επιχειρησιακά, προκειμένου να εξαχθούν συμπεράσματα για τη λειτουργία των συστημάτων αεράμυνας.
Τρόμος για γυναίκα που ακούει τον πύραυλο να έρχεται
Συγκλονιστικό είναι το βίντεο που δείχνει γυναίκα να κάθεται στον καναπέ του σπιτιού της, ακούει τον τρομακτικό ήχο του ιρανικού πυραύλου και πριν καταλάβει τι ακριβώς γίνεται όταν αυτός βρίσκει τον στόχο του σπάνε τα παράθυρα του σπιτιού της από το τεράστιο ωστικό κύμα.
Δείτε το βίντεο
Τελεσίγραφο 48 ωρών από Τραμπ για τα Στενά του Ορμούζ – Άμεση απάντηση από Ιράν για αντίποινα σε ενεργειακές υποδομές
Τελεσίγραφο 48 ωρών προς την Τεχεράνη για να ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ απηύθυνε τα ξημερώματα της Κυριακής (22/3) ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, απειλώντας πως σε διαφορετική περίπτωση οι ΗΠΑ θα αφανίσουν τους ιρανικούς σταθμούς παραγωγής ενέργειας. Η απάντηση του Ιράν προς τον Αμερικανό πρόεδρο ήταν άμεση, απειλώντας με πλήγματα σε αμερικανικές και ισραηλινές ενεργειακές υποδομές.
Ειδικότερα, ο Αμερικανός πρόεδρος, σε ανάρτησή του στο Truth Social, λίγο πριν από τις 02:00 τα ξημερώματα (ώρα Ελλάδας) της Κυριακής (22/3), τόνισε ότι «Εάν το Ιράν δεν ανοίξει πλήρως, χωρίς (να υφίσταται) απειλή, τα Στενά του Ορμούζ, εντός 48 ωρών από αυτό το χρονικό σημείο, οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής θα πλήξουν και θα αφανίσουν τους διάφορους σταθμούς παραγωγής ενέργειας (στη χώρα), ξεκινώντας από τον μεγαλύτερο».
Δείτε την ανάρτηση του Αμερικανού προέδρου
Η απάντηση της Τεχεράνης στο τελεσίγραφο του Ντόναλντ Τραμπ ήταν άμεση. «Εάν οι εγκαταστάσεις καυσίμων και ενέργειας του Ιράν δεχθούν επίθεση από τον εχθρό, όλες οι υποδομές ενέργειας, τεχνολογίας πληροφοριών και αφαλάτωσης που ανήκουν στις ΗΠΑ και στο (ισραηλινό) καθεστώς στην περιοχή θα στοχοποιηθούν», δήλωσε εκπρόσωπος των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων, όπως μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Fars.
Ελεύθερος ο ένας από τους δύο Ιάπωνες που κρατούνταν στο Ιράν
Οι αρχές του Ιράν άφησαν ελεύθερο έναν από τους δύο Ιάπωνες πολίτες που κρατούσαν, ανακοίνωσε σήμερα ο Ιάπωνας υπουργός Εξωτερικών Τοσιμίτσου Μοτέγκι.
Το πρόσωπο αυτό, η ταυτότητα του οποίου δεν έχει αποκαλυφθεί, αφέθηκε ελεύθερο την Τετάρτη και βρίσκεται καθ’ οδόν προς την Ιαπωνία, επεσήμανε ο Μοτέγκι μιλώντας σε τηλεοπτική εκπομπή του δικτύου Fuji TV χωρίς να δώσει άλλες διευκρινίσεις.
Όπως μετέδωσαν ιαπωνικά μέσα ενημέρωσης, ο Ιάπωνας αυτός είχε συλληφθεί στο Ιράν τον Ιούνιο. Αφέθηκε ελεύθερος αφού οι ιρανικές αρχές εκτίμησαν ότι έχει εκτίσει την ποινή του, σύμφωνα με το Jiji Press το οποίο επικαλέστηκε ανώνυμες διπλωματικές πηγές της Ιαπωνίας.
Από την πλευρά του ο Μοτέγκι δήλωσε ότι άσκησε «έντονες πιέσεις» στον Ιρανό ομόλογό του Αμπάς Αραγτσί, προκειμένου να αφεθούν ελεύθεροι οι δύο Ιάπωνες και επιβεβαίωσε ότι ο δεύτερος παραμένει υπό κράτηση.
Μουσαβί: Η Τεχεράνη είναι έτοιμη να συνεργαστεί για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στον Κόλπο
Ο Αλί Μουσαβί, εκπρόσωπος του Ιράν στον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό του ΟΗΕ, δήλωσε σήμερα ότι η Τεχεράνη είναι έτοιμη να συνεργαστεί με τον ΙΜΟ, προκειμένου να βελτιώσει την ασφάλεια και να προστατεύσει τους ναυτικούς στον Κόλπο, μετέδωσε το ιρανικό πρακτορείο Mehr.
Σύμφωνα με τον Μουσαβί, τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν ανοιχτά για τη ναυσιπλοΐα, με εξαίρεση τα πλοία που συνδέονται με τους «εχθρούς του Ιράν», ενώ πρόσθεσε ότι η διέλευση από τα Στενά είναι εφικτή μέσω του συντονισμού με την Τεχεράνη για διευθετήσεις ασφαλείας.
«Η διπλωματία παραμένει προτεραιότητα του Ιράν. Ωστόσο η πλήρης παύση της επίθεσης καθώς και η αμοιβαία εμπιστοσύνη και σιγουριά είναι πιο σημαντικές», τόνισε ο Μουσαβί, καταγγέλλοντας ότι οι επιθέσεις του Ισραήλ και των ΗΠΑ αποτελούν «τη ρίζα της τρέχουσας κατάστασης στα Στενά του Ορμούζ».
Αραγτσί: Τα Στενά του Ορμούζ είναι κλειστά μόνο για τα πλοία που ανήκουν στους εχθρούς μας
Σε συνέντευξή του, ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, τόνισε ότι «δεν έχουμε κλείσει τα Στενά του Ορμούζ. Κατά τη γνώμη μας, τα Στενά είναι ανοιχτά».
«Είναι κλειστά μόνο για τα πλοία που ανήκουν στους εχθρούς μας, στις χώρες που μας επιτίθενται. Όσον αφορά τις άλλες χώρες, τα πλοία τους μπορούν να διέρχονται από τα Στενά. Φυσικά, υπάρχει το ζήτημα της ανασφάλειας. Είμαστε έτοιμοι να τους εξασφαλίσουμε ασφαλή διέλευση, αν επικοινωνήσουν μαζί μας. Θα συζητήσουμε μαζί τους για να βρούμε έναν τρόπο για την ασφαλή διέλευση. Είμαστε έτοιμοι να τους παρέχουμε ασφαλή διέλευση. Απλώς πρέπει να επικοινωνήσουν μαζί μας για να συζητήσουμε πώς θα γίνει αυτό», υπογράμμισε ο Αραγτσί.
Iran’s FM Araghchi in an interview with Kyodo News on Friday, March 20, 2026:
“We have not closed the Strait of Hormuz. In our opinion, this strait is open. It is closed only for ships belonging to our enemies, countries that attack us. For other countries, ships can pass… pic.twitter.com/ZA6jLfMxgw
— Embassy of the I.R. of Iran, Tokyo / 駐日イラン大使館 (@IraninJapan) March 22, 2026
Ισραήλ: Ένας νεκρός από αντιαρματικό πύραυλο της Χεζμπολάχ κοντά στα βόρεια σύνορα
Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του σε επίθεση που φέρεται να πραγματοποιήθηκε με αντιαρματικό πύραυλο στη βόρεια παραμεθόρια κοινότητα Μισγκάβ Αμ, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες.
Η υπηρεσία ασθενοφόρων «Μάγκεν Νταβίντ Άντομ» αναφέρει ότι δύο οχήματα πήραν φωτιά και ότι από το ένα ανασύρθηκε ένα πτώμα.
Ο ισραηλινός στρατός αναφέρει ότι εντόπισε πυρά από το Λίβανο προς την παραμεθόρια κοινότητα. «Υπάρχουν ζημιές και θύματα. Το περιστατικό βρίσκεται υπό διερεύνηση», αναφέρει μια λακωνική δήλωση.
במשגב עם, פגיעה ישירה ברכב, נבדק האם מפגיעת נ”ט מלבנון. במקום שני פצועים. אחד קשה. @WallaNews pic.twitter.com/HURaBXHvtA
— יואב איתיאל מדווח כי (@yoavetiel) March 22, 2026
Εκρήξεις ακούστηκαν στην Ιερουσαλήμ έπειτα από προειδοποίηση για ιρανικούς πυραύλους
«Προς το παρόν δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες», ανακοίνωσε η υπηρεσία ασθενοφόρων του Ισραήλ Magen David Adom.