Στην Ουάσινγκτον βρίσκεται την Παρασκευή (13/11) ο επικεφαλής της Μοσάντ, Ρόμαν Γκόφμαν, για συνομιλίες με ανώτατους αξιωματούχους της κυβέρνησης Τραμπ σχετικά με το Ιράν, την ώρα που ο Μπενιαμίν Νετανιάχου πιέζει τον Αμερικανό πρόεδρο να επαναλάβει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον της Τεχεράνης.

Σύμφωνα με αποκλειστικό δημοσίευμα του Axios, που επικαλείται τρεις πηγές με γνώση των επαφών, ο Γκόφμαν, ένας από τους στενότερους συνεργάτες του Ισραηλινού πρωθυπουργού, συναντάται με τον διευθυντή της CIA, Τζον Ράτκλιφ. Αναμένεται επίσης να μεταβεί στο Μαϊάμι για συνάντηση με τον ειδικό απεσταλμένο του Λευκού Οίκου, Στιβ Γουίτκοφ.

Η Μοσάντ, η CIA και ο Λευκός Οίκος αρνήθηκαν να σχολιάσουν.

Ο Τραμπ αντιστέκεται στις πιέσεις

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει μέχρι στιγμής απορρίψει τις εκκλήσεις του Νετανιάχου για επανέναρξη των εχθροπραξιών. Οι δύο ηγέτες συζήτησαν το ζήτημα σε τηλεφωνική επικοινωνία στις 5 Νοεμβρίου, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο.

Ο Αμερικανός πρόεδρος προκρίνει τη συνέχιση του ναυτικού αποκλεισμού και της οικονομικής πίεσης προς το Ιράν, διατηρώντας ανοιχτό το ενδεχόμενο συμφωνίας. Την ίδια προσέγγιση υποστηρίζουν η Σαουδική Αραβία, το Κατάρ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

«Θα μπορούσα να το τελειώσω αμέσως. Κατόπιν αιτήματος των χωρών που προσπαθώ να προστατεύσω, το κάνουμε με έναν λίγο πιο αργό τρόπο, λίγο πιο πολιτισμένα», δήλωσε την Πέμπτη.

Όπως ανέφερε, η Σαουδική Αραβία ζήτησε να διατηρηθεί η σημερινή κατάσταση, θεωρώντας ότι το Ιράν αποδυναμώνεται. Πρόσθεσε ότι το Κατάρ, το Κουβέιτ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Μπαχρέιν προτιμούν επίσης να συνεχιστεί η περίοδος αναμονής.

Η πολιτική κρίση στο Ισραήλ

Η επίσκεψη Γκόφμαν πραγματοποιείται ενώ ο Νετανιάχου έχει χάσει την κοινοβουλευτική του πλειοψηφία μετά τις εκλογές της 27ης Οκτωβρίου.

Ο πολιτικός του αντίπαλος, Γκάντι Άιζενκοτ, έχει λάβει εντολή σχηματισμού κυβέρνησης, χωρίς να είναι ακόμη σαφές εάν θα εξασφαλίσει την απαιτούμενη στήριξη.

Σύμφωνα με πηγές του Axios, στελέχη της ισραηλινής αντιπολίτευσης ανησυχούν ότι ο Νετανιάχου ενδέχεται να εξαπολύσει επίθεση στο Ιράν ή να προκαλέσει ιρανικά αντίποινα, ώστε να δυσχεράνει την προσπάθεια σχηματισμού νέας κυβέρνησης.

Την Πέμπτη, ο Νετανιάχου συναντήθηκε επί δύο ώρες με τον Άιζενκοτ και τον ενημέρωσε για την κατάσταση στο Ιράν. Πηγή κοντά στον τελευταίο ανέφερε ότι δεν θεωρεί απαραίτητη την άμεση στρατιωτική δράση.

Σε δήλωσή του την Παρασκευή, ο Άιζενκοτ τόνισε ότι δεν θα επιτρέψει να απουσιάζει ο έλεγχος των ενεργειών του πρωθυπουργού κατά τη μεταβατική περίοδο.

«Για μένα, η ασφάλεια του Ισραήλ προηγείται κάθε άλλης σκοπιμότητας και δεν πρέπει ποτέ να χρησιμοποιείται ως μέσο πολιτικού οφέλους. Αυτό περιμένω και από όλους όσοι κατέχουν δημόσια αξιώματα», υπογράμμισε.