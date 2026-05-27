Ένα κτήριο στην Πόλη της Γάζας μπήκε στο στόχαστρο των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων, με αντικειμενικό σκοπό την εξόντωση του νέου επικεφαλής του στρατιωτικού σκέλους της Χαμάς. Λίγες ώρες μετά την επιχείρηση, πηγή των ισραηλινών υπηρεσιών ασφαλείας ανέφερε στο τηλεοπτικό κανάλι «Keshet 12» ότι θεωρείται εξαιρετικά πιθανό ο Μοχάμεντ Όντα να είναι νεκρός.

Το βράδυ της Τρίτης, 26 Μαΐου, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, προχώρησε σε σχετική ανάρτηση στην πλατφόρμα «Χ», σημειώνοντας: «Επιτεθήκαμε στον Μοχάμεντ Όντα στη Γάζα – τον ηγέτη του στρατιωτικού βραχίονα της Χαμάς και έναν από τους αρχιτέκτονες της σφαγής της 7ης Οκτωβρίου 2023. Θα φτάσουμε σε όλους τους».

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός απέφυγε να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για την έκβαση της επιχείρησης.

Ο Όντα είχε αναλάβει τα ηνία των Ταξιαρχιών Αλ Κασάμ, διαδεχόμενος τον Ιζ αντ Ντιν αλ Χαντάντ. Ο προκάτοχός του είχε χάσει τη ζωή του επίσης σε αεροπορική επιδρομή του Ισραήλ, στις 15 Μαΐου.

Σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει η υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας της Λωρίδας της Γάζας, η ισραηλινή επίθεση πραγματοποιήθηκε στη συνοικία Ριμάλ. Από το πλήγμα αυτό έχασαν τη ζωή τους τρεις άνθρωποι, ανάμεσα στους οποίους βρίσκεται και μια γυναίκα.