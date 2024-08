Επί ποδός πολέμου είναι το Ισραήλ, κάτι που επιβεβαίωσε και ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος σύμφωνα με ισραηλινά μέσα ενημέρωσης δήλωσε αποφασισμένος να αποκρούσει οποιαδήποτε επίθεση. «Το Ιράν και οι επικριτές του επιδιώκουν να μας περικυκλώσουν με ένα ασφυκτικό τρόμο. Είμαστε αποφασισμένοι να σταθούμε εναντίον τους σε κάθε μέτωπο και σε κάθε αρένα – μακριά και κοντά. Η ετοιμότητά μας όσον αφορά την άμυνα είναι υψηλή, είτε στο έδαφος είτε στον αέρα. Όποιος μας πληγώσει θα πληρώσει πολύ βαρύ τίμημα», δήλωσε, επαναλαμβάνοντας τα λόγια που είχε πει ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ Γιοάβ Γκάλαντ.

Τις τελευταίες ημέρες και ώρες το Ισραήλ προετοιμάζεται να αντιμετωπίσει μια πολυήμερη επίθεση με πυραύλους και drone, που αναμένει ότι θα εξαπολύσουν εναντίον του το Ιράν και η Χεζμπολάχ, ως αντίποινα για τη δολοφονία του ηγέτη της Χαμάς, Ισμαήλ Χανίγια, όπως δήλωσε Ισραηλινός αξιωματούχος στο αμερικανικό δίκτυο NBC News.

«Ιράν και Χεζμπολάχ θα προσπαθήσουν απλώς να μας εξαντλήσουν», ανέφερε ο Ισραηλινός αξιωματούχος, τονίζοντας ότι υπάρχει «ισχυρή πίεση από τις ΗΠΑ για την επίτευξη κατάπαυσης του πυρός στον πόλεμο Ισραήλ – Χαμάς». «Ο Μπάιντεν θέλει να συμβεί κατά τη διάρκεια της θητείας του», επισήμανε.

Το Ιράν θα χτυπήσει εσκεμμένα πολίτες του Ισραήλ, μεταδίδουν ισραηλινά μέσα ενημέρωσης ενώ ενδεικτικό της κρισιμότητας, χαρακτηρίζεται η πρώτη σε 20 χρόνια επίσκεψη του υπουργού Εξωτερικών της Ιορδανίας στην Τεχεράνη «σε μία ύστατη προσπάθεια αποκλιμάκωσης.

Το τελευταίο 48ωρο, είχαν ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας και με τον Αιγύπτιο Υπ. Εξωτερικών. Ωστόσο, η αμερικανική εφημερίδα Wall Street Journal αναφέρει ότι το Ιράν διεμήνυσε σε Άραβες διπλωμάτες ότι αδιαφορεί αν η αντίδραση του πυροδοτήσει γενικευμένο πόλεμο με το Ισραήλ.

ΗΠΑ, Βρετανία και Γαλλία Ισπανία και Ιταλία απηύθυναν νέες εκκλήσεις στους πολίτες τους να εγκαταλείψουν τον Λίβανο το συντομότερο δυνατόν με την αμερικανική πρεσβεία στη Βηρυτό να τους προτρέπει να φύγουν με οποιοδήποτε εισιτήριο είναι διαθέσιμο.

