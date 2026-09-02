Ένα ακόμη υπερσύγχρονο υποβρύχιο γερμανικής κατασκευής εντάσσεται στο δυναμικό του Πολεμικού Ναυτικού του Ισραήλ. Πρόκειται για το «INS Drakon», το οποίο ναυπηγήθηκε από τον γερμανικό κολοσσό ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS). Το σκάφος αναχώρησε την Τρίτη (1/9) από τα ναυπηγεία του Κιέλου, βάζοντας πλώρη για τη ναυτική βάση της Χάιφα.

Το νέο απόκτημα των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων αποτελεί το έκτο κατά σειρά υποβρύχιο που παραλαμβάνει η χώρα από τη Γερμανία. Τα τεχνικά του χαρακτηριστικά εντυπωσιάζουν, καθώς έχει συνολικό μήκος 68 μέτρα και είναι εξοπλισμένο με δέκα τορπιλοσωλήνες, προσδίδοντας σημαντική ισχύ πυρός στον ισραηλινό στόλο.

Στρατηγική συνεργασία και δοκιμές πυραύλων

Η παράδοση του υποβρυχίου δεν είναι το μόνο γεγονός που επιβεβαιώνει τους στενούς αμυντικούς δεσμούς των δύο κρατών. Την ίδια περίοδο, φρεγάτα του γερμανικού Πολεμικού Ναυτικού προχώρησε στην πρώτη δοκιμή του ισραηλινής κατασκευής πυραυλικού συστήματος LORA, το οποίο διαθέτει βεληνεκές που ξεπερνά τα 500 χιλιόμετρα.

Ο πρέσβης του Ισραήλ στη Γερμανία, Ρον Προσόρ, μιλώντας στο Γερμανικό Πρακτορείο Ειδήσεων (dpa), υπογράμμισε τη σημασία αυτής της συγκυρίας, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Δεν πρόκειται για σύμπτωση, αλλά για το αποτέλεσμα μιας στενής στρατηγικής συνεργασίας και μιας εταιρικής σχέσης που έχει αναπτυχθεί με την πάροδο των ετών».

Οι αντιδράσεις και η σκιά των πυρηνικών

Παρά την ικανοποίηση σε διπλωματικό επίπεδο, το ισραηλινό πρόγραμμα υποβρυχίων παραμένει ένα από τα πιο νευραλγικά, αλλά και αμφιλεγόμενα κεφάλαια της ισραηλινογερμανικής αμυντικής σύμπραξης.

Από τη μία πλευρά, ειδικοί αναλυτές επισημαίνουν ότι τα συγκεκριμένα υποβρύχια διαθέτουν τις προδιαγραφές για να εξοπλιστούν, εκ των υστέρων, με πυρηνικά όπλα. Από την άλλη, το ζήτημα των γερμανικών εξαγωγών οπλισμού προς το Ισραήλ βρίσκεται στο επίκεντρο έντονων επικρίσεων το τελευταίο διάστημα, με φόντο τις συνεχιζόμενες και πολύνεκρες στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Λωρίδα της Γάζας.