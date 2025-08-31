Οι ισραηλινές δυνάμεις βομβάρδισαν τα προάστια της Γάζας τη νύχτα, καταστρέφοντας σπίτια και αναγκάζοντας ακόμη περισσότερες οικογένειες να εγκαταλείψουν την περιοχή. Ο πρωθυπουργός Μπένιαμιν Νετανιάχου συγκάλεσε το κυβερνητικό συμβούλιο να συνεδριάσει το βράδυ της Κυριακής με αντικείμενο την κατάληψης της πόλης.

Την ίδια στιγμή η Χαμάς επιβεβαίωσε σήμερα τον θάνατο ενός από τους επικεφαλής της, του Μοχάμεντ Σινουάρ, τρεις μήνες αφότου ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι τον είχε σκοτώσει σε πλήγμα στη Χαν Γιούνις στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας.

Οι τοπικές αρχές υγείας ανέφεραν πως οι επιθέσεις σκότωσαν τουλάχιστον 18 άτομα, μεταξύ των οποίων 13 που προσπαθούσαν να πάρουν τρόφιμα κοντά σε σημείο διανομής βοήθειας. Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι εξετάζει τις αναφορές.

Το Σάββατο, η επικεφαλής του Ερυθρού Σταυρού, Μιριάνα Σπόλιαριτς, δήλωσε ότι η εκκένωση της πόλης θα προκαλούσε μια μαζική μετακίνηση πληθυσμού την οποία καμία άλλη περιοχή στη Λωρίδα της Γάζας δεν είναι σε θέση να αντιμετωπίσει, εν μέσω σοβαρών ελλείψεων σε τρόφιμα, στέγη και ιατρικά εφόδια.

Περίπου 1 εκατομμύριο από τα 2 εκατομμύρια κατοίκους του θύλακα βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην πόλη της Γάζας. Εκτιμάται ότι αρκετές χιλιάδες έχουν εγκαταλείψει την πόλη για τις κεντρικές και νότιες περιοχές του θύλακα, σύμφωνα με τοπικές πηγές.

Κάτοικοι της συνοικίας Σέιχ Ραντβάν, μιας από τις μεγαλύτερες της Γάζας, ανέφεραν πως δεχόταν συνεχείς βομβαρδισμούς από άρματα μάχης και αεροπορικές επιθέσεις, αναγκάζοντας οικογένειες να μετακινηθούν προς τα δυτικά.

Η πλήρης επίθεση στην πόλη δεν αναμένεται άμεσα. Το Ισραήλ δηλώνει πως θέλει να εκκενώσει τον άμαχο πληθυσμό πριν προχωρήσει με περισσότερες δυνάμεις εδάφους. Ωστόσο, οι προσπάθειες εκκένωσης προκαλούν ανησυχίες, καθώς οι περιοχές που θα μπορούσαν να υποδεχθούν τους εκτοπισμένους είναι υπερπλήρεις και αντιμετωπίζουν σοβαρή έλλειψη τροφίμων και ιατρικής φροντίδας.

Ο πόλεμος ξεκίνησε στις 7 Οκτωβρίου 2023 με επίθεση της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ, που κόστισε τη ζωή σε περίπου 1.200 ανθρώπους και οδήγησε στη ληστεία 251 ομήρων.

Σύμφωνα με τις υγειονομικές αρχές της Γάζας, οι ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις έχουν προκαλέσει πάνω από 63.000 θανάτους, κυρίως αμάχους, αφήνοντας την περιοχή σε ανθρωπιστική κρίση.

Η Χαμάς επιβεβαίωσε τον θάνατο του Μοχάμεντ Σινουάρ

Ο Μοχάμεντ Σινουάρ ήταν επικεφαλής της Χαμάς για τη Λωρίδα της Γάζας και αδελφός του Γιαχία Σινουάρ, του πρώην ανώτατου ηγέτη του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος, που θεωρείται ότι ήταν ο αρχιτέκτονας της επίθεσης χωρίς προηγούμενο που εξαπέλυσε η Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023 στο Ισραήλ, η οποία πυροδότησε τον πόλεμο στη Γάζα.

Ο Γιαχία Σiνουάρ σκοτώθηκε από το Ισραήλ τον Οκτώβριο του 2024 από πυρά ισραηλινών στρατιωτών στη νότια Λωρίδα της Γάζας.

«Ο Μοχάμεντ Σινουάρ εξοντώθηκε στις 13 Μαΐου 2025, ενώ κρυβόταν σε υπόγειο κέντρο διοίκησης και ελέγχου», είχε αναφέρει με ανακοίνωσή του ο ισραηλινός στρατός.

Η φωτογραφία του δίπλα σε αυτές πολιτικών και στρατιωτικών αξιωματούχων της Χαμάς που σκοτώθηκαν από το Ισραήλ δημοσιοποιήθηκαν χθες βράδυ από το παλαιστινιακό κίνημα.

Είναι φωτογραφίες του Γιαχία Σινουάρ, του Ισμαήλ Χανίγια, του πολιτικού ηγέτη της Χαμάς, το Μοχάμεντ Ντέιφ, του διοικητή της ένοπλης πτέρυγας του κινήματος Ταξιαρχίες αλ Κάσαμ, και δύο μελών του στρατιωτικού συμβουλίου, του Μπάσεμ Ίσα και του Ραέντ Ταμπέτ. Παρουσιάζονται όλοι τους ως «μάρτυρες μέλη του στρατιωτικού συμβουλίου».

Δύο πηγές της Χαμάς είχαν πει πως ο Μοχάμεντ Σινουάρ ανέλαβε επικεφαλής του στρατιωτικού συμβουλίου των Ταξιαρχιών αλ Κάσαμ μετά τη δολοφονία του Μοχάμεντ Ντέιφ.

Στις 8 Ιουνίου, ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι ταυτοποίησε το πτώμα του Μοχάμεντ Σινουάρ, «που βρέθηκε κοντά σε υπόγεια σήραγγα κάτω από το ευρωπαϊκό νοσοκομεία της Χαν Γιούνις».