Συνεχίζονται από το πρωί οι σφοδρές μάχες μεταξύ Χαμάς και Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας, καθώς ο στρατός του Ισραήλ ξεκίνησε τις επιχειρήσεις εναντίον της Χαμάς, μετά την επταήμερη ανακωχή.

Μάλιστα, ο Νετανιάχου κατηγόρησε την παλαιστινιακή οργάνωση ότι παραβίασε την προσωρινή εκεχειρία εκτοξεύοντας ρουκέτες εναντίον του ισραηλινού εδάφους.

IDF strike in Jabaliya, according to Palestinian reports. pic.twitter.com/1Tn3KTg3AX

Παράλληλα ο ισραηλινός στρατός, παράλληλα με την επανάληψη των εχθροπραξιών, δημοσίευσε χάρτη με ασφαλείς περιοχές στις οποίες μπορούν να καταφύγουν οι κάτοικοι της Γάζας, ιδιαίτερα την περιοχή Χαν Γιουνίς.

Στην ανακοίνωσή του υπάρχει σύνδεσμος που παραπέμπει σε ιστότοπο του ισραηλινού στρατού στα αραβικά, στον οποίο υπάρχει Χάρτης Ζώνης Εκκένωσης. Επίσης επισημαίνεται ότι βίντεο στην αραβική γλώσσα έχει αναρτηθεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ότι ο χάρτης διανέμεται από τον στρατό στη Γάζα.



“Αυτός χωρίζει το έδαφος της Λωρίδας της Γάζας σε περιοχές βάσει αναγνωρίσιμων περιοχών ώστε να επιτρέπει στους κατοίκους της Γάζας να προσανατολιστούν και να καταλάβουν τις οδηγίες, και να απομακρυνθούν από συγκεκριμένα μέρη για την ασφάλειά τους, αν απαιτείται”, επισημαίνεται στην ανακοίνωση.

Σημειώνεται ότι χθες Πέμπτη το βράδι απελευθερώθηκαν κάποιοι από τους ισραηλινούς ομήρους, χωρίς να υπάρχει πλέον, για σήμερα, κάποια πρόβλεψη για νέα ανταλλαγή με παλαιστίνιους κρατούμενους.

The eight Israeli hostages released from Hamas captivity tonight: Siblings Bilal and Aisha Ziyadne, Ilana Gritzewsky, Nili Margalit, Shani Goren, Amit Soussana, Sapir Cohen, Mia Schem. pic.twitter.com/3J2ESpZ1tp

— Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) November 30, 2023