Το Ισραήλ βομβαρδίζει περιοχές του δυτικού Ιράν, με στόχο να στηρίξει πολιτοφυλακές των Κούρδων που ελπίζουν ότι θα εκμεταλλευτούν τον αμερικανοϊσραηλινό πόλεμο εναντίον της Τεχεράνης για να καταλάβουν πόλεις κοντά στα σύνορα, σύμφωνα με τρεις πηγές που γνωρίζουν τι συζητούν οι Ισραηλινοί με τις κουρδικές οργανώσεις.

Η ιδέα μιας επίθεσης στο Ιράν από ιρανικές κουρδικές δυνάμεις που εδρεύουν στο γειτονικό Ιράκ τράβηξε την προσοχή τις τελευταίες ώρες, αφού ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είπε στο πρακτορείο Reuters ότι θα ήταν «υπέροχο» αν οι Κούρδοι περνούσαν τα σύνορα.

Μια κουρδική εξέγερση θα είχε σοβαρές συνέπειες για το Ιράν, την ώρα που αμύνεται απέναντι στους αεροπορικούς βομβαρδισμούς. Οι πολιτοφυλακές συζητούν με τις ΗΠΑ το πώς και εάν θα επιτεθούν στις ιρανικές δυνάμεις ασφαλείας, σύμφωνα με το Reuters.

Το Ισραήλ συζητά με τους Κούρδους του Ιράν εδώ και έναν χρόνο

Το Ισραήλ διεξάγει τις δικές του συνομιλίες με ομάδες Κουρδοϊρανών ανταρτών που εδρεύουν στην ημιαυτόνομη περιοχή του Ιρακινού Κουρδιστάν, εδώ και περίπου έναν χρόνο, είπαν δύο πηγές των Κούρδων του Ιράν, ενώ μια ισραηλινή πηγή έκανε λόγο για «μακρές» συνομιλίες. Όλες οι πηγές ζήτησαν να μην κατονομαστούν.

Η ισραηλινή κυβέρνηση και ο στρατός δεν απάντησαν αμέσως σε αιτήματα για κάποιο σχόλιο.

Ένας αρχικός στόχος των κουρδικών ομάδων θα ήταν να καταλάβουν ιρανικά εδάφη κατά μήκος των συνόρων, είπαν οι τρεις πηγές. Μία από τις κουρδικές πηγές είπε ότι στόχος ήταν να καταλάβουν, μεταξύ άλλων, τις πόλεις Οσναβιέχ και Πιρανσάχρ.

Οι πηγές είπαν ότι χιλιάδες μαχητές συγκεντρώνονταν στην ιρακινή πλευρά των συνόρων και ετοιμάζονταν να εξαπολύσουν επίθεση μέσα σε μία εβδομάδα, κάτι που το πρακτορείο δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει.

Ανεξάρτητες εκτιμήσεις λένε ότι η συνολική δύναμη αυτών των πολιτοφυλακών ανέρχεται σε 5-8.000 άνδρες. Διαθέτουν μόνο ελαφρύ οπλισμό, σύμφωνα με τις κουρδικές πηγές. Όμως, μολονότι δεν διαθέτουν τη δύναμη πυρός για να οργανώσουν μια σημαντική επιχείρηση με στόχο της αυτοδυναμία τους, με τη βοήθεια των ΗΠΑ και του Ισραήλ θα μπορούσαν να προκαλέσουν προβλήματα στα σύνορα.

Η ισραηλινή πηγή είπε ότι το Ισραήλ δεν ελπίζει ότι θα μπορούσαν οι Κούρδοι να ανατρέψουν την ιρανική κυβέρνηση, όμως στηρίζοντάς τους θα υπονόμευε τον έλεγχο του Ιράν στην ενδοχώρα και θα έστρεφε αλλού την προσοχή των Φρουρών της Επανάστασης.

Τι ανακοινώθηκε από πέντε οργανώσεις Κούρδων του Ιράν

Πέντε αντιπολιτευόμενες οργανώσεις Κούρδων του Ιράν ανακοίνωσαν ότι συνασπίστηκαν, στα τέλη του περασμένου μήνα. Σε αυτές περιλαμβάνονται το Κόμμα Ελεύθερης Ζωής του Κουρδιστάν (PJAK), το Δημοκρατικό Κόμμα του Ιρανικού Κουρδιστάν (PDKI) και το Κόμμα Ελευθερίας του Κουρδιστάν (PAK), που όλα τους συμμετείχαν σε εξεγέρσεις και έχουν μαχητές στο Ιράκ.

Δεν είναι σαφές εάν θα λάβουν κάποια στήριξη από τους Κούρδους του Ιράκ. Η ηγεσία του Ιρακινού Κουρδιστάν δημοσίως αρνείται ότι υπάρχει κάποιο σχέδιο να στείλει μαχητές ή να εμπλακεί στον πόλεμο στο Ιράν, παρά τις πληροφορίες ότι δέχεται εξωτερικές πιέσεις για να το πράξει.

Η ισραηλινή πηγή σημείωσε ότι υπήρξε αντίσταση από τους Κούρδους του Ιράκ και πρόσθεσε ότι χωρίς τη δική τους έμπρακτη υποστήριξη θα ήταν δύσκολο να κινητοποιηθούν οι Κούρδοι του Ιράν. Η ασάφεια του Τραμπ για το χρονικό διάστημα του πολέμου αύξησε επίσης τους δισταγμούς τους.

Το Ιράν επιτέθηκε σε ένοπλες οργανώσεις των Κούρδων εντός του Ιράκ, καθώς και σε αμερικανικές βάσεις της περιοχής και σήμερα προειδοποίησε ότι θα απαντήσει σε κάθε ανάπτυξη εχθρικών δυνάμεων στα σύνορά του.

Οι Κούρδοι παρείχαν πληροφορίες για τα αεροπορικά πλήγματα των ΗΠΑ

Οι τρεις πηγές είπαν ότι Κούρδοι εντός του Ιράν παρείχαν πληροφορίες στις ΗΠΑ και το Ισραήλ για τις περιοχές των συνόρων.

Ο Ισραηλινός αναλυτής Τζόναθαν Σπίερ είπε ότι το Ισραήλ επιδιώκει «να εξοντώσει το καθεστώς με κάθε διαθέσιμο μέσο».

Όμως ο Ντάνι Σιτρίνοβιτς, ειδικός στο Ιράν και πρώην αξιωματικός της υπηρεσίας πληροφοριών του Ισραήλ, είπε ότι μια εξέγερση εντός του Ιράν δεν χαίρει ευρείας υποστήριξης από τους Κούρδους του Ιράκ και του Ιράν: «Νομίζω ότι όλοι περιμένουν να δουν αν το καθεστώς θα αντέξει ή όχι», είπε.

Τούρκοι και Ιρακινοί αξιωματούχοι, που δεν στηρίζουν τις αυτονομιστικές τάσεις μιας μειονότητας που ζει σε περιοχές του Ιράκ, της Τουρκίας, της Συρίας και του Ιράν, εκφράζουν επίσης επιφυλάξεις για μια εξέγερση των Κούρδων στο Ιράν.

Ο Σιτρίνοβιτς επισήμανε ότι η στήριξη μιας εξέγερσης μπορεί να γυρίσει μπούμερανγκ στις ΗΠΑ και το Ισραήλ, γιατί θα υποδαυλίσει εθνικιστικές τάσεις.

Οι δύο κουρδικές πηγές είπαν ότι οι κουρδικές οργανώσεις συντονίζονται στενότερα με τις ΗΠΑ, όμως για οποιαδήποτε διασυνοριακή επιχείρηση θα απαιτηθεί αεροπορική στήριξη τόσο από τους Αμερικανούς όσο και από τους Ισραηλινούς. Η μία πηγή είπε ότι οι Κούρδοι δεν έχουν ακόμη παραλάβει οπλισμό αλλά θα ζητούσαν συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας, μη επανδρωμένα αεροσκάφη, ελαφρύ οπλισμό και πυροβολικό.

Οι κουρδικές οργανώσεις έχουν μακρά ιστορία συνεργασίας με τις ΗΠΑ, όμως οι πρόσφατες εξελίξεις δοκιμάζουν τους δεσμούς τους. Μια από τις πηγές των Κούρδων του Ιράν είπε ότι η κουρδική ηγεσία ανησυχεί ότι η Ουάσινγκτον θα την «προδώσει», όπως έκανε και με τους Κούρδους της βόρειας Συρίας, οι οποίοι αναγκάστηκαν να παραχωρήσουν εδάφη, μολονότι ήταν επί χρόνια ο βασικός εταίρος των ΗΠΑ στην περιοχή. Πρόσθεσε ότι η ηγεσία των Κούρδων του Ιράν ζήτησε εγγυήσεις από τις ΗΠΑ, χωρίς να διευκρινίσει ποιες είναι αυτές.

Και οι δύο πηγές είπαν ότι στόχος των κουρδικών οργανώσεων θα ήταν να εγκαθιδρύσουν μια ημιαυτόνομη ζώνη σε ένα ομοσπονδιακό Ιράν, παρόμοια με εκείνη του Ιράκ.

